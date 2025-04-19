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تزامنًا مع المحادثات النووية.. سلطان عمان يزور موسكو الأسبوع المقبل

مبنى الكرملين
مبنى الكرملين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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على وقع المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تلعب فيها سلطنة عمان دور الوسيط، من المُتوقع أن يزور سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد موسكو يوم الاثنين.

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وأعلن الكرملين أن السلطان سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، حيث ستركز الزيارة على التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية، إضافة للعلاقات التجارية والاقتصادية، وفق وكالة الأنباء العمانية، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

وبدأت إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات النووية في روما السبت لحل خلافهما المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترامب بشن عمل عسكري في حال فشل الدبلوماسية.

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وقبل محادثات السبت، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وعقب الاجتماع، قال لافروف إن روسيا "مستعدة للمساعدة ولعب أي دور يعود بالنفع على إيران والولايات المتحدة".

ولعبت موسكو دورًا في المفاوضات النووية الإيرانية سابقًا، بصفتها عضوًا يتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وموقعًا على اتفاق سابق انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018.

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