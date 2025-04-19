Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بوتين معجب بجهود ماسك في استكشاف كوكب المريخ ويقارنه برائد الفضاء السوفييتي كوروليف

صورة عالية الدقة لسطح المريخ التقطها المسبار الصيني تيانوين-1، 4 مارس 2021
صورة عالية الدقة لسطح المريخ التقطها المسبار الصيني تيانوين-1، 4 مارس 2021 حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Thomas O'Reilly مع AP
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

في حديث مثير أمام طلاب في موسكو، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحية خاصة إلى مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، مشيدًا بطموحاته الفضائية التي وصفها بأنها "نادرة بين البشر"، ولا سيما رغبته في استعمار كوكب المريخ.

وقال بوتين في تصريح يعكس إعجابه الشديد بمشروع ماسك: "يمكن القول إن ماسك مهووس بكوكب المريخ... هذه النوعية من الأشخاص نادرة الظهور، فهم مستلهمون بفكرة واحدة ويمضون حياتهم خلفها. هؤلاء يدفعون حدود المستحيل".

ولم يتوقف بوتين عند الثناء فحسب، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قارن ماسك بالمهندس السوفيتي الراحل سيرجي كوروليوف، أحد أبرز أعمدة برنامج الفضاء السوفيتي ومهندس أول قمر صناعي في التاريخ، سبوتنيك 1، الذي دشّن دخول البشرية إلى عصر الفضاء في عام 1957.

وتأتي تصريحات بوتين في وقت تحتدم فيه المنافسة الدولية على الريادة الفضائية، حيث تواصل شركة "سبيس إكس" بزعامة ماسك تطوير صواريخ جديدة طموحة تهدف إلى إرسال البشر إلى القمر والمريخ، في إطار خطة لتحويل الكواكب الأخرى إلى بيئات صالحة للعيش.

وفي سياق زيارته، عبّر الرئيس الروسي عن أمله في التغلب على التحديات التي لا تزال تعيق رحلات الفضاء العميق، مضيفًا أن لدى روسيا "خططًا مستقبلية خاصة" في مجال استكشاف الفضاء، رغم ما تواجهه وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" من عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي ظل تعليق التعاون الفضائي بين موسكو والغرب، اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى الاعتماد مؤقتًا على صواريخ "سبيس إكس" الأمريكية، خصوصًا بعد تأجيل إطلاق صاروخها "أريان 6" حتى العرض الأول العام الماضي.

لكن إيلون ماسك، رغم مكانته البارزة في قطاع الفضاء، يثير الجدل سياسيًا، إذ تعرض لانتقادات متكررة بسبب دعوته إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، وهو ما دفع مسؤولين في كييف إلى اتهامه بتكرار "نقاط الحديث الخاصة بالكرملين" ونشر دعاية تصب في مصلحة روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا حول استراتيجية تطوير الفضاء في جامعة باومان التقنية بموسكو، 16 أبريل 2025.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا حول استراتيجية تطوير الفضاء في جامعة باومان التقنية بموسكو، 16 أبريل 2025. AP Photo

وفي سياق حديثه عن آفاق المستقبل الفضائي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة عن أمله في أن تتمكن البشرية قريبًا من تجاوز العقبات التقنية التي لا تزال تعترض طريق السفر إلى الفضاء السحيق، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك "خططًا محددة" تتعلق بمشروعات فضائية طموحة قيد الإعداد.

لكن الطريق أمام روسيا في مجال الفضاء دونه تحديات. فقد تعرضت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" لعقوبات واسعة النطاق على خلفية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على شراكاتها الدولية.

وفي ظل تجميد التعاون بين موسكو ووكالات الفضاء الغربية، اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى الاعتماد على صواريخ شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك كبديل مؤقت، وذلك حتى الإطلاق التجريبي لصاروخها "أريان 6" في العام الماضي.

Related

على الصعيد السياسي، لا يخلو الدور المتصاعد لماسك من الجدل، فقد وُجهت إليه انتقادات متكررة داخل الولايات المتحدة وخارجها بسبب دعواته العلنية لوقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

وفي تصعيد مباشر، اتهمت السلطات الأوكرانية ماسك بتبني خطاب الكرملين، بل وذهبت إلى حد القول إنه يساهم في نشر "دعاية مؤيدة لروسيا"، وهو ما أثار موجة من الجدل بين مؤيدي حرية الرأي ومنتقدي تدخلات الملياردير في السياسة الدولية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

"فصل حاسم".. أول رائد هندي يستعد للوصول إلى محطة الفضاء الدولية

مظاهرات حاشدة في مدن أمريكية تنديدا بسياسات ترامب وإيلون ماسك

"أسطول ضخم" يتحرّك نحو إيران.. تحذيرات ترامب ترفع أسهم الحرب مجددًا