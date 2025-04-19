بوتين معجب بجهود ماسك في استكشاف كوكب المريخ ويقارنه برائد الفضاء السوفييتي كوروليف

وقال بوتين في تصريح يعكس إعجابه الشديد بمشروع ماسك: "يمكن القول إن ماسك مهووس بكوكب المريخ... هذه النوعية من الأشخاص نادرة الظهور، فهم مستلهمون بفكرة واحدة ويمضون حياتهم خلفها. هؤلاء يدفعون حدود المستحيل".

ولم يتوقف بوتين عند الثناء فحسب، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قارن ماسك بالمهندس السوفيتي الراحل سيرجي كوروليوف، أحد أبرز أعمدة برنامج الفضاء السوفيتي ومهندس أول قمر صناعي في التاريخ، سبوتنيك 1، الذي دشّن دخول البشرية إلى عصر الفضاء في عام 1957.

وتأتي تصريحات بوتين في وقت تحتدم فيه المنافسة الدولية على الريادة الفضائية، حيث تواصل شركة "سبيس إكس" بزعامة ماسك تطوير صواريخ جديدة طموحة تهدف إلى إرسال البشر إلى القمر والمريخ، في إطار خطة لتحويل الكواكب الأخرى إلى بيئات صالحة للعيش.

وفي سياق زيارته، عبّر الرئيس الروسي عن أمله في التغلب على التحديات التي لا تزال تعيق رحلات الفضاء العميق، مضيفًا أن لدى روسيا "خططًا مستقبلية خاصة" في مجال استكشاف الفضاء، رغم ما تواجهه وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" من عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي ظل تعليق التعاون الفضائي بين موسكو والغرب، اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى الاعتماد مؤقتًا على صواريخ "سبيس إكس" الأمريكية، خصوصًا بعد تأجيل إطلاق صاروخها "أريان 6" حتى العرض الأول العام الماضي.

لكن إيلون ماسك، رغم مكانته البارزة في قطاع الفضاء، يثير الجدل سياسيًا، إذ تعرض لانتقادات متكررة بسبب دعوته إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، وهو ما دفع مسؤولين في كييف إلى اتهامه بتكرار "نقاط الحديث الخاصة بالكرملين" ونشر دعاية تصب في مصلحة روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا حول استراتيجية تطوير الفضاء في جامعة باومان التقنية بموسكو، 16 أبريل 2025. AP Photo

