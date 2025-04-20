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مسيحيو القدس يحيون قداس عيد الفصح.. المطران بيتسابالا: قلقون من تدهور الوضع في غزة

قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس
قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم: يورونيوز
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اجتمع مسيحيو القدس في كنيسة القيامة لحضور قداس عيد الفصح يوم الأحد، وسط حضور كبير، رغم القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية في محيط الكنيسة.

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وترأس القداس المطران بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الأرض المقدسة، الذي ألقى عظة بعد الانتهاء من القداس، أمل فيها أن تتحقق العدالة وأن يترسخ السلام في العالم.

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وقال: "ليس لدينا أملٌ كبيرٌ في قدرة أصحاب السلطة على إيجاد حلول، والتي تبدو للأسف بعيدة المنال. ولا يسعنا إلا أن نعرب عن قلقنا إزاء احتمال تدهور الوضع السياسي وتفاقم الكارثة الإنسانية التي تتكشف، وخاصةً في غزة".

وقال: "أفكر تحديدًا في مجتمعنا الصغير، الذي أصبح لأشهرٍ عديدة رمزًا للتضامن والأمل، كقاربٍ صغيرٍ يرسو على الحياة في بحرٍ من الألم والمعاناة".

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