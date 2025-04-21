ترامب يعلن مشاركته في مراسم جنازة البابا فرنسيس

بعد تردّد، وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحضر جنازة البابا فرنسيس في روما وسترافقه في رحلته هذه زوجته ميلانيا ترامب السيدة الأولى للولايات المتحدة.

وكان سيد البيت الأبيض قد صرح في وقت سابق بأنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة الحبر الأعظم.

ففي ردّ على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب : "لا أعرف، يجب أن ننظر في التوقيت"، مضيفًا أنه سيطّلع على إحاطة قريبا في مقر الحكومة حول هذا الموضوع.

وقد تم تنكيس الأعلام في جميع الدوائر الرسمية الأمريكية، بما فيها البيت الأبيض، حدادا على البابا فرنسيس الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

وفي وقت سابق وصف ترامب بابا الفاتيكان خلال كلمة بمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض بأنّه "كان رجلا طيبا. وعمل بجد، وأحبّ العالم".

وكتب ترامب في منشورعبر منصته "تروث سوشال": "أرقد بسلام أيها البابا فرنسيس! فليباركه الرب وليبارك كل الذين أحبّوه".

وتوفي الحبر الأعظم، يوم الاثنين، إثر إصابته بسكتة دماغية أدت إلى دخوله في غيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، وفقًا لشهادة الوفاة الصادرة عن الفاتيكان.

وبحسب وصيته، طلب البابا فرنسيس ألا يُدفن في الفاتيكان. وتتجه الأنظار بعد التشييع نحو مجمع الكرادلة لانتخاب بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكيّة في العالم.