البابا فرنسيس يلم شمل الإنسانية.. الفقراء والأغنياء يجتمعون لوداعه

بقلم: يورونيوز

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وفي مشهد استثنائي يعكس رسالته العالمية، وقف المهاجرون والمشردون في ساحة واحدة إلى جانب رؤساء الدول ورجال السياسة والدين، متحدين في لحظة وداع نادرة لم تعرف طبقات اجتماعية ولا حدوداً ثقافية أو وطنية.

وإلى جانب الفقراء والمهمشين، شهد القداس حضور قادة عالميين بارزين، قبل أن يُنقل النعش في موكب نحو كنيسة سانتا ماريا ماجورى حيث سيدفن نعشه.

ومن بين الحضور، الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمير ويليام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما حضر الجنازة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وعدد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم.