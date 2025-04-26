بالصور - من ساحة القديس بطرس إلى سانتا ماريا ماجوري: هكذا ودع المؤمنون البابا فرنسيس

ساحة القديس بطرس
ساحة القديس بطرس
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Valerio Damiano & Fortunato Pinto
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

شيّع آلاف الأشخاص البابا الراحل فرنسيس، حيث تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، صباح السبت. إليكم أبرز الصور التي سجلتها عدسات الكاميرا عن هذا اليوم.

حضر الآلاف من المؤمنين وقادة العالم جنازة البابا فرنسيس الذي توفي يوم عيد الفصح عن عمر يناهز 88 عامًا.

ووفقًا للتقديرات الأولية، حضر الحدث أكثر من 250 ألف شخص، إضافة لـ166 وفدًا دوليًا في ساحة القديس بطرس.

واصطف عشرات الآلاف من المشيعين على الطريق الذي يمتد إلى 6 كيلومترات عبر وسط روما، حيث مر النعش بمعالم مثل بيازا فينيسيا والكولوسيوم، إلى كنيسة سانت ماري ماجور حيث دفن فرنسيس بعدما زارها كثيرا طوال مدة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عاما.

ساحة القديس بطرس أثناء تشييع البابا فرنسيس
ساحة القديس بطرس أثناء تشييع البابا فرنسيس AP Photo
نعش البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس
نعش البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس AP Photo
مشاهد من تشييع البابا فرنسيس
مشاهد من تشييع البابا فرنسيس AP Photo
شارك آلاف المؤمنين في الجنازة
شارك آلاف المؤمنين في الجنازة AP Photo
الكاردينال جيوفاني باتيستا أثناء الصلاة على جثمان البابا فرنسيس
الكاردينال جيوفاني باتيستا أثناء الصلاة على جثمان البابا فرنسيس AP Photo
ساحة القديس بطرس
ساحة القديس بطرس AP Photo
من مراسم جنازة البابا فرنسيس
من مراسم جنازة البابا فرنسيس AP Photo
من مراسم جنازة البابا فرنسيس
من مراسم جنازة البابا فرنسيس AP Photo
وصول نعيش البابا فرنسيس إلى كنيسة سانتا ماريا
وصول نعيش البابا فرنسيس إلى كنيسة سانتا ماريا AP Photo

حضر الجنازة العديد من رؤساء الدول والحكومات. كان الحدث أيضًا مناسبة لبعض اللقاءات الدبلوماسية. أجرى دونالد ترامب محادثة قصيرة مع إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي. ثم تحدث الرئيس الأمريكي أيضًا مع رئيس الوزراء ميلوني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في الجنازة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في الجنازة AP Photo
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال الجنازة
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال الجنازة AP Photo
الرئيس الإيطالي خلال مشاركته في الجنازة
الرئيس الإيطالي خلال مشاركته في الجنازة AP Photo
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في الجنازة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في الجنازة AP Photo
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته في الجنازة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته في الجنازة AP Photo
اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والأوكراني
اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والأوكراني AP/Ukrainian Presidential Press Office
الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن AP Photo
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال الجنازة
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال الجنازة AP Photo
