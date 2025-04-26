بالصور - من ساحة القديس بطرس إلى سانتا ماريا ماجوري: هكذا ودع المؤمنون البابا فرنسيس

حضر الآلاف من المؤمنين وقادة العالم جنازة البابا فرنسيس الذي توفي يوم عيد الفصح عن عمر يناهز 88 عامًا.

ووفقًا للتقديرات الأولية، حضر الحدث أكثر من 250 ألف شخص، إضافة لـ166 وفدًا دوليًا في ساحة القديس بطرس.

واصطف عشرات الآلاف من المشيعين على الطريق الذي يمتد إلى 6 كيلومترات عبر وسط روما، حيث مر النعش بمعالم مثل بيازا فينيسيا والكولوسيوم، إلى كنيسة سانت ماري ماجور حيث دفن فرنسيس بعدما زارها كثيرا طوال مدة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عاما.

ساحة القديس بطرس أثناء تشييع البابا فرنسيس AP Photo

الكاردينال جيوفاني باتيستا أثناء الصلاة على جثمان البابا فرنسيس AP Photo

وصول نعيش البابا فرنسيس إلى كنيسة سانتا ماريا AP Photo

حضر الجنازة العديد من رؤساء الدول والحكومات. كان الحدث أيضًا مناسبة لبعض اللقاءات الدبلوماسية. أجرى دونالد ترامب محادثة قصيرة مع إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي. ثم تحدث الرئيس الأمريكي أيضًا مع رئيس الوزراء ميلوني.

اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والأوكراني AP/Ukrainian Presidential Press Office

