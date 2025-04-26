بالصور - من ساحة القديس بطرس إلى سانتا ماريا ماجوري: هكذا ودع المؤمنون البابا فرنسيس

شيّع آلاف الأشخاص البابا الراحل فرنسيس، حيث تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، صباح السبت. إليكم أبرز الصور التي سجلتها عدسات الكاميرا عن هذا اليوم.
حضر الآلاف من المؤمنين وقادة العالم جنازة البابا فرنسيس الذي توفي يوم عيد الفصح عن عمر يناهز 88 عامًا.
ووفقًا للتقديرات الأولية، حضر الحدث أكثر من 250 ألف شخص، إضافة لـ166 وفدًا دوليًا في ساحة القديس بطرس.
واصطف عشرات الآلاف من المشيعين على الطريق الذي يمتد إلى 6 كيلومترات عبر وسط روما، حيث مر النعش بمعالم مثل بيازا فينيسيا والكولوسيوم، إلى كنيسة سانت ماري ماجور حيث دفن فرنسيس بعدما زارها كثيرا طوال مدة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عاما.
حضر الجنازة العديد من رؤساء الدول والحكومات. كان الحدث أيضًا مناسبة لبعض اللقاءات الدبلوماسية. أجرى دونالد ترامب محادثة قصيرة مع إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي. ثم تحدث الرئيس الأمريكي أيضًا مع رئيس الوزراء ميلوني.