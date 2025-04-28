بعد يومين من فراره.. المشتبه به في طعن مصلٍّ بمسجد جنوب فرنسا يسلّم نفسه للشرطة الإيطالية

بقلم: يورونيوز

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وأعلن عبد الكريم غريني، المدعي العام في أليس بمقاطعة غارد، أن المشتبه به، المعروف باسم "أوليفييه هـ."، سلّم نفسه لمركز شرطة في مدينة بيستويا الواقعة قرب فلورنسا، في وقت متأخر من ليلة الأحد، بينما كانت السلطات الفرنسية قد حشدت أكثر من 70 محققًا لتحديد مكانه.

وبالتوازي مع استمرار التحقيقات، نظّم نحو 2000 شخص مسيرة، بعد ظهر الأحد، من مسجد خديجة إلى مبنى بلدية لا غراند كومب، تخليدًا لذكرى الضحية والتنديد بكراهية الإسلام.

كما تجمع نحو مئة شخص في ساحة الجمهورية في باريس مساء الأحد، بحضور عدد من السياسيين البارزين بينهم جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا المتمردة"، ومارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر.

وكانت أجواء من الصدمة والحزن قد خيّمت على المدينة بعد مقتل مصلٍّ مسلم طعنًا داخل المسجد مساء الجمعة، في جريمة بشعة وثقتها كاميرات المراقبة وهاتف المهاجم. وأكد شهود عيان أن المهاجم طعن الضحية عشرات المرات داخل المسجد، ثم صوّره بهاتفه المحمول وهو يحتضر، مرددًا شتائم ضد الإسلام.

وقال أحد رواد المسجد، ويدعى حمزة: "ذهبت لرؤيته. كان غارقًا في دمائه، مع طعنات في رقبته وسائر جسده. عندما تحسست نبضه، أدركت أنه قد فارق الحياة".

وأعرب مصلون آخرون عن خوفهم الشديد، حيث قال أحدهم: "أخشى على أطفالي وعلى أنفسنا. الوصول إلى هذا المستوى أمر مروّع". وأضاف آخر: "لم أستطع النوم طوال الليل. لا أصدّق ما حدث، أين نحن؟".

السلطات الفرنسية تدين وتتعهد بالتحرك

في رد فعل سريع، دان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الجريمة، مؤكدًا عبر منصة "إكس" أن "هذه الفظاعة المعادية للإسلام قد تم تصويرها وعرضها"، مضيفًا: "نقف مع أسرة الضحية والمجتمع المسلم المصاب بصدمة. وستُستنفر جميع موارد الدولة للقبض على القاتل وتقديمه للعدالة".

بدوره، وصف وزير الداخلية برونو روتايو الجريمة بأنها "مروّعة"، معبرًا عن تضامنه مع عائلة الضحية والجالية المسلمة المتضررة. وأعلن روتايو لاحقًا أنه طلب من حكام الشرطة في جميع أنحاء البلاد تعزيز الأمن حول المساجد تحسبًا لأي اعتداءات إضافية، وذلك بعد أن كشف أن المشتبه به أعلن في مقطع فيديو نشره عقب الجريمة نيته قتل المزيد من الأشخاص ليصبح "قاتلًا متسلسلًا".

وقال المدعي العام غريني إن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود دافع معادٍ للإسلام وراء الجريمة. وأكد أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تدرس إمكانية تولي القضية نظرًا لحساسية أبعادها.

تفاصيل الهجوم وهوية المشتبه به

وفقًا للتحقيقات، دخل المهاجم المسجد وأدى الصلاة مع المجني عليه قبل أن يطعنه أكثر من 50 مرة. وبعد الهجوم، صور الضحية بهاتفه وهو يردد عبارات معادية للدين الإسلامي، ثم أرسل الفيديو لشخص آخر نشره لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حذفه.

وأفاد مصدر قضائي أن المشتبه به تم التعرف عليه كمواطن فرنسي من أصول بوسنية، ولم يكن معروفًا سابقًا لدى مرتادي المسجد، بعكس الضحية الذي وصفه أبناء القرية بأنه "شاب محترم ومعروف" من أصول مالية، يقيم في فرنسا منذ سنوات.