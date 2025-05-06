Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
فريدريش ميرز يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان

زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز بعد انتخابه مستشارا جديدا في البرلمان الفيدرالي الألماني ، البوندستاغ ، في مبنى الرايخستاغ في برلين ، ألمانيا ، الثلاثاء 6 مايو 2025
زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز بعد انتخابه مستشارا جديدا في البرلمان الفيدرالي الألماني ، البوندستاغ ، في مبنى الرايخستاغ في برلين ، ألمانيا ، الثلاثاء 6 مايو 2025
حقوق النشر Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
فريدريش ميرز يؤدي اليمين كمستشار لألمانيا بعد تصويت ثانٍ في البرلمان إثر فشله في الجولة الأولى، بحصوله على 325 صوتًا.

أدى فريدريش ميرز اليمين الدستورية يوم الثلاثاء كمستشار جديد لألمانيا، بعد أن أقسم على خدمة الشعب وحماية الدستور أمام البرلمان.

وجاء اختيار ميرز بعد تصويت ثانٍ في البوندستاغ الغرفة السفلى في البرلمان ، بعد ساعات من فشله في الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى، وهو أمر نادر الحدوث لمرشح لمنصب المستشار منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الجولة الثانية، حصل ميرز على 325 صوتًا من أصل 630 عضوا بالمجلس، أي ما يكفي لتشكيل الحكومة. أما في التصويت الأول، فقد حصل فقط على 310 أصوات، بينما كانت الأغلبية المطلوبة 316 صوتًا، رغم أن ائتلافه يضم 328 مقعدًا.

وبما أن التصويت تم بشكل سري، لم يعرف من هم النواب الذين لم يدعموه.

ويتكون الائتلاف الحكومي الجديد من حزب ميرز "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، وحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" المتواجد في مقاطعة بافاريا، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار السابق أولاف شولتز، الذي خسر الانتخابات العامة في فبراير الماضي.

