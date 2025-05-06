أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة عشية زيارته إلى فرنسا

في مشهد نادر وغير متوقع، ظهر الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع وهو يمارس لعبة كرة السلة في إحدى الساحات الرياضية بالعاصمة دمشق، برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تبادل الرئيس الشرع والشيباني الرميات الحرة بدقة عالية، بينما كانا يرتديان ملابس رسمية، ما أثار استغراب الكثيرين وأثار تعليقات متباينة على مواقع التواصل.

ونشر الوزير الشيباني صورة للرئيس الشرع خلال النشاط الرياضي على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، معلقًا عليها: "على هامش معركة بناء وطننا"، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الجديدة في إعادة الاستقرار للبلاد بعد سنوات من الحرب والفوضى.

ويأتي هذا الفيديو قبل أقل من 24 ساعة من "رحلة خارجية تاريخية" يقوم بها الرئيس الشرع إلى فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تُعد أول زيارة رسمية له إلى القارة منذ توليه منصب الرئاسة. كما يأتي بعد أيام فقط من "ضربة جوية إسرائيلية" استهدفت مواقع قريبة من القصر الرئاسي في دمشق.

جهود لتحسين الصورة

ويشار إلى أن الرئيس الشرع، كان معروفًا سابقًا بعلاقاته الوثيقة مع تنظيمات متطرفة وتزعم "هيئة تحرير الشام" الموضوعة على لوائح الإرهاب، وقاد عمليات عسكرية أنهت حكم بشار الأسد، وعمل في الفترة الأخيرة على إعادة تشكيل صورته العامة، حيث أعلن رسميًا عن "نأيه بنفسه عن الجماعات المتطرفة"، وتبني خطاب داعم للتنوع الديني والتسامح الطائفي، في محاولة لتحسين علاقاته مع المجتمع الدولي.

لكن هذا التحوّل لم يمنع حدوث "تصعيد طائفي دموي" مؤخرًا، إذ شن مسلحين موالين للحكومة اشتباكات دامية استمرت أربعة أيام ضد أبناء الطائفة الدرزية، أدت إلى مقتل ما يقارب 100 شخص، وفق ما ذكرته مصادر محلية وشهود عيان، ما أثار مخاوف من انزلاق البلاد مجددًا إلى دوامة العنف الطائفي.