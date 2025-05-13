"بالله لا تصبوا هالقهوة" ترامب يرفض مرتين تناول فنجان قهوة في السعودية فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

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أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول مقاطع فيديو تُظهره وهو يتجنب شرب القهوة خلال زيارته الرسمية للمملكة.

واختيرت السعودية لتكون الوجهة الخارجية الأولى للرئيس الجمهوري منذ عاد إلى السلطة، وكان قام بنفس الخطوة في بداية ولايته الأولى. واستقبلته المملكة بمراسم رسمية تضمنت استعراضًا عسكريًا واستقبالًا شخصيًا من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في أحد الفيديوهات المتداولة، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يُستقبل بفنجان قهوة عربية عند وصوله إلى مطار الرياض الدولي، لكنه وضعه جانبًا دون أن يشرب منه أثناء حديثه مع ولي العهد.

وفي مشهد آخر داخل قصر اليمامةخلال استقبال رسمي، تلقى ترامب فنجانًا آخر لكنه اكتفى بحمله دون أن يقربه. لكن بعد ساعات، نشر الإعلام السعودي لقطات إضافية تُظهر الضيف وهو يأخذ رشفة من الفنجان.

وتمثل القهوة في الثقافة السعودية والعربية رمزًا أساسيًا للضيافة، ورفضها قد يُعتبر إهانة للمضيف. وعلى الرغم من أن ترامب صرّح في الماضي بأنه يمتنع عن شرب الكحول والقهوة وحتى التدخين بسبب تأثير أخيه الأكبر فريد، الذي عانى من الإدمان، إلا أن مقاطع الفيديو أثارت ردود فعل متباينة بين السعوديين.

فبينما اعتبر بعض المغردينالسعوديين أن رفض القهوة يعكس عدم احترام للتقاليد المحلية، حيث كتب أحدهم: "ترامب لا يريد القهوة، بل يريد المال!"، في المقابل، دافع آخرون عن الرئيس الأمريكي وعزوْا الأمر إلى سوء فهم ثقافي.

وفي تفاصيل أخرى لافتة خلال الزيارة، استُخدمت سجادة باللون البنفسجي بدلاً من اللون الأحمر التقليدي خلال مراسم الاستقبال. ويُعد اللون البنفسجي رمزًا للملكية والكرم، كما يرتبط باللافندر الذي ينمو في صحراء المملكة، وهو خيار تم اعتماده رسميًا منذ عام 2021.