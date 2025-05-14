إسرائيل تزعم استهداف مسؤول كبير في حزب الله بغارة جوية على جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة قعقعية الجسر الواقعة في قضاء النبطية جنوب لبنان، دون أن تقدّم مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت صباح اليوم سيارة عند مدخل وادي الحجير، في محيط بلدة قعقعية الجسر، ما أسفر عن مقتل شخص.

وبحسب المعلومات، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" بصاروخين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل.

وفيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي عن حزب الله بشأن الاستهداف الإسرائيلي، تداوَل ناشطون ووسائل إعلام محلية أن المستهدف هو حسين نعمة ملحم، من بلدة قبريخا الجنوبية.

وبالتوازي مع ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عطلاً تقنيًا طرأ على طائرة مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى سقوطها صباح اليوم وانفجارها داخل أحد المنازل في بلدة شبعا التابعة لقضاء حاصبيا.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارتين جويتين بواسطة طائرتين مسيّرتين استهدفتا عناصر من حزب الله في جنوب لبنان.

وذكر في بيانه أن أحد المستهدفين، الذي لم يُفصح عن اسمه، كان ينشط في الموقع نفسه الذي قصفه الجيش الأسبوع الماضي، وهو موقع قال إنه يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والدفاع التابعة لحزب الله. وأضاف البيان أن الغارة الثانية استهدفت عنصرًا آخر في بلدة حولا الواقعة في جنوب لبنان.

وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تواصل إسرائيل شنّ هجمات شبه يومية على الأراضي اللبنانية، مستهدفة قرى في الجنوب ومنطقة البقاع.

كما تمتنع إسرائيل عن استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي تمركزه في خمس تلال حدودية جنوب لبنان. وتعتبر الدولة اللبنانية هذا الوجود العسكري خرقًا واضحًا للسيادة، وتوجّه نداءات متكررة إلى المجتمع الدولي مطالبةً بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.