بسبب "هدية الطائرة" القطرية.. ترامب يهاجم شومر ويصفه بـ"الفلسطيني"

في تصعيد لافت للخطاب السياسي في واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأنه "أصبح فلسطينيًا"، وذلك في خضم خلاف محتدم حول قبول البيت الأبيض لطائرة فاخرة من قطر تُقدّر قيمتها بـ400 مليون دولار.

ويأتي هذا الجدل بعد إعلان ترامب عزمه قبول طائرة من طراز بوينغ 747-8 كهدية من الحكومة القطرية، مشيراً إلى أن استخدامها كبديل لطائرة الرئاسة الأمريكية سيكون "قرارًا ذكيًا"، ورافضًا انتقادات المعارضة بوصفها "سخيفة". وأضاف أن رفض هذه الهدية سيكون "غباءً محضًا"، في حين يصرّ على أن الطائرة ستُمنح لاحقًا لسلاح الجو الأمريكي أو تُستخدم في مكتبة رئاسية مستقبلية.

لكن شومر ردّ بشدة على المبادرة، معتبرًا أنها لا تمثّل فقط انتهاكًا لمبدأ الشفافية، بل تشكل "تهديدًا خطيرًا للأمن القومي". وأعلن عزمه عرقلة جميع ترشيحات إدارة ترامب لوزارة العدل حتى يتم تقديم توضيحات كافية بشأن مصدر وأهداف هذه الهدية القطرية. ولفت إلى أن هناك 3 ترشيحات قضائية عالقة حالياً في مجلس الشيوخ.

وفي تصريحات لاذعة أدلى بها ترامب من على متن الطائرة الرئاسية خلال جولة في الشرق الأوسط، هاجم شومر قائلاً: "لقد أصبح فلسطينيًا"، مضيفًا بسخرية: "هناك شيء غير سويّ فيه… لقد عرفته منذ زمن طويل، لكنه فقد ثقته بنفسه تمامًا". هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب هذه العبارة ضد شومر، مما أثار في السابق انتقادات شديدة من منظمات يهودية وإسلامية اعتبرت الوصف إساءة متعمدة تحمل أبعادًا عنصرية وسياسية مهينة، خاصة أن شومر يُعدّ أبرز سياسي يهودي منتخب في الولايات المتحدة.

شومر من جانبه، طالب وزارة العدل والبيت الأبيض بتقديم إجابات واضحة حول ما إذا كانت الهدية تنتهك بند "المكافآت" في الدستور الأمريكي، الذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من قبول هدايا أو منافع من حكومات أجنبية من دون موافقة الكونغرس. كما تساءل عن المسؤولية الأمنية للطائرة، وعن كيفية تمويل تصنيعها وتجهيزها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتبادلان الوثائق خلال مراسم توقيع في الديوان الأميري بالدوحة، قطر، في 14 مايو 2025. Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

من جهتها، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن "التفاصيل القانونية لا تزال قيد البحث"، مضيفة أن "أي تبرع للحكومة الأمريكية سيتم وفق الأطر القانونية بالكامل". لكن الجدل لم يهدأ، إذ أبدى عدد من الجمهوريين أيضًا تحفظاتهم. فقد علّق السيناتور الجمهوري جوش هاولي قائلاً: "الأفضل أن تكون طائرة الرئاسة الأميركية مصنوعة في الولايات المتحدة"، فيما رأى السيناتور جون ثون أن "العرض القطري يثير تساؤلات جدية يجب مناقشتها بعمق".

هذا الجدل يسلّط الضوء على توتر متزايد بين جناحي السلطة في واشنطن، ويعكس هشاشة الإجماع داخل المؤسسة الأمريكية حول تلقي الهبات من جهات أجنبية، لا سيما عندما يرتبط الأمر بشخصية مثيرة للجدل كترامب، وببلد يتمتع بعلاقات أمنية واقتصادية متشابكة مع الولايات المتحدة مثل قطر.