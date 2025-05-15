المفاوضات الروسية- الاوكرانية المباشرة تنطلق في اسطنبول وأردوغان هو الفائز الأكبر

بقلم: يورونيوز

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وقد وصل وفد موسكو إلى مطار أتاتورك في العاصمة التركية صباحًا، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، ويضم مجموعة من التكنوقراط، تشمل المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

ويتواجد في تركيا أيضًا رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ومعه وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وألمانيا.

وليس معروفًا حتى اللحظة توقيت بدء المفاوضات، غير أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أخبر وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد يوم الخميس، لكن ذلك يعتمد على تقدمها.

من تغيّب عن المفاوضات؟

زيلينسكي، الذي يتواجد في اسطنبول حاليًا، سيلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم، لكنه قرر عدم حضور المفاوضات في اللحظة الأخيرة لأن الرئيس الروسي لم يأتِ.

وقد آثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بجولة خليجية، عدم المشاركة أيضًا، رغم أنه ذكر في وقت سابق أنه يفكر في الأمر. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فهو متواجد في أنطاليا، جنوب البلاد، لعقد اجتماع مع وزراء خارجية الناتو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا حول المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، في موسكو، روسيا، يوم الأربعاء 14 مايو 2025. Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

وفد بوتين "صفعة على الوجه"

ويعتقد بعض المراقبين أن عدم الحضور الشخصي للرؤساء يقلل من احتمال تحقيق اختراقات كبيرة، إذ قال وزير خارجية إستونيا مارجوس تساخنا إن وفد بوتين منخفض المستوى ويشكل "صفعة على الوجه".

وعلقت وزيرة خارجية لاتفيا، بايبا برازي، قائلة إنه لا يوجد "أي دلائل تشير إلى أن روسيا تسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا".

وكان زيلينسكي في خطابه المصور قد أكد أن بلاده ستحدد موقفها من المفاوضات في تركيا بناءً على حضور بوتين. وأضاف: "الإجابات على كل الأسئلة المتعلقة بهذه الحرب – لماذا بدأت ولماذا تستمر – موجودة في موسكو. نهايتها تعتمد على العالم".

زيلينسكي عن مشاركته الشخصية في المفاوضات: الأمر يعتمد على بوتين

أما بوتين، كما في مرات سابقة، فقد أبقى الجميع في حالة من الترقب، إذ لم ينفِ حضوره تمامًا، لكنه لا يبدو مصممًا عليه، على عكس الزعيم الأوكراني الذي قال إنه مستعد لكل أشكال التفاوض.

أردوغان الرابح الأكبر

ويعتقد البعض أن الفائز الوحيد من هذه الجولة سيكون أردوغان، الذي واجه مؤخرًا احتجاجات جماهيرية بعد سجن منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو، إذ سيتمكن رجل أنقرة القوي من صرف الانتباه عن الاتهامات بممارسة القمع، والظهور بشكل دبلوماسي.