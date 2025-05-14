ترامب بعد لقائه أمير قطر: ناقشنا قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا وإيران

شهد كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية شهدت مناقشات موسّعة تناولت قضايا إقليمية ودولية.

وفي تصريحاته عقب الاجتماع، وصف أمير قطر اللقاء بأنه "رائع"، مؤكدًا أنه تم خلاله "مناقشة العديد من القضايا، تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين بحثا "قضايا العالم، من بينها روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "قطر ساعدتنا كثيرًا". كما أوضح أنه تم التطرق إلى الملف الإيراني، معربًا عن توقعه بأن "تنجح الدبلوماسية مع إيران".

وأشاد ترامب بالعلاقات التي تجمع البلدين، قائلاً: "أتوجه لك بالشكر على الصداقة العريقة. لطالما جمعتنا علاقة مميزة جدًا".

كما أعلن الرئيس الأميركي أن الخطوط الجوية القطرية تقدمت بطلب لشراء طائرات من شركة بوينغ الأميركية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.