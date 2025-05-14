Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

ترامب بعد لقائه أمير قطر: ناقشنا قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا وإيران

أمير دولة قطر مستقبلًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أمير دولة قطر مستقبلًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

ترامب بعد لقائه أمير قطر: ناقشنا قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا وإيران

شهد كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية شهدت مناقشات موسّعة تناولت قضايا إقليمية ودولية.

اعلان
اعلان

وفي تصريحاته عقب الاجتماع، وصف أمير قطر اللقاء بأنه "رائع"، مؤكدًا أنه تم خلاله "مناقشة العديد من القضايا، تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة".

Related

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين بحثا "قضايا العالم، من بينها روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "قطر ساعدتنا كثيرًا". كما أوضح أنه تم التطرق إلى الملف الإيراني، معربًا عن توقعه بأن "تنجح الدبلوماسية مع إيران".

وأشاد ترامب بالعلاقات التي تجمع البلدين، قائلاً: "أتوجه لك بالشكر على الصداقة العريقة. لطالما جمعتنا علاقة مميزة جدًا".

كما أعلن الرئيس الأميركي أن الخطوط الجوية القطرية تقدمت بطلب لشراء طائرات من شركة بوينغ الأميركية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

بدفع من ترامب.. بوينغ تعقد صفقة تاريخية مع الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولار