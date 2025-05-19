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إيران: المحادثات النووية مع واشنطن ستفشل إذا أصرت على وقف تخصيب اليورانيوم

صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتظهر أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران.
صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتظهر أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران. حقوق النشر Atomic Energy Organization of Iran via AP, File
حقوق النشر Atomic Energy Organization of Iran via AP, File
بقلم: يورونيوز
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نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخترافانجي، قوله إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة "لن تفضي إلى أي نتيجة إذا أصرت واشنطن على مطالبة طهران بوقف تخصيب اليورانيوم إلى الصفر".

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وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أكد يوم الأحد أن موقف بلاده واضح، مشددا على أن الشرط الأساسي لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم تخصيب اليورانيوم، حتى "بنسبة 1%". 

وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية: "قدمنا مقترحا نعتقد أنه يعالج بعض الإشكالات دون أن يسيء للإيرانيين، لكن كل شيء يبدأ باتفاق لا يتضمن التخصيب، لأن التخصيب يجعل من الممكن امتلاك سلاح نووي، وهذا ما نرفضه تماما".

وفي رد على هذه التصريحات، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم، مشددا في الوقت نفسه على استعداد إيران لإثبات سلمية برنامجها النووي إذا أظهرت واشنطن نوايا واقعية.

بدوره، قال تخترافانجي: "موقفنا من التخصيب واضح، وقد أكدنا مرارا أنه إنجاز وطني لن نتخلى عنه".

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة تعقد سير المفاوضات من خلال تصريحات علنية تتناقض مع ما يطرح في الجلسات المغلقة، مضيفا: "رغم التصريحات المتناقضة من الجانب الأمريكي، ما زلنا ملتزمين بالمشاركة في المفاوضات".

ومن المتوقع أن تعلن سلطنة عمان، الوسيط في الحوار، عن جولة خامسة من المحادثات قريبا.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زار منطقة الخليج الأسبوع الماضي، قد صرح بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات "وشيكا"، لكنه دعا طهران إلى التحرك بسرعة. 

وخلال ولايته الأولى (2017–2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية. 

ووصف ترامب الاتفاق حينها بأنه "منحاز لإيران"، وأعاد فرض عقوبات أمريكية واسعة، وردت طهران بتسريع وتوسيع عمليات التخصيب.

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