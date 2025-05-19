مقتل شخصين وفقدان آخر إثر اصطدام قطار بعدد من المشاة شمال ولاية أوهايو الأمريكية

بقلم: يورونيوز

اعلان

وبحسب ما نقلته قناة WTOL-TV، فقد وقع الحادث قرابة الساعة السابعة مساءً، وأسفر عن سقوط قتلى ومفقودين دون الكشف عن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أو هويتهم.

وأكد عمدة المدينة، داني سانشيز، مقتل شخصين، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن بقية الضحايا.

القطار الذي اصطدم بعدد من المشاة مساء الأحد 18 أيار/ مايو 2025، في مدينة فريمونت بولاية أوهايو. AP

وفيما تواصلت عمليات البحث، أفادت القناة التلفزيونية بأن فرق الطوارئ كانت تبحث في نهر ساندوسكي، تحديدًا في محيط جسر مايلز نيوتن، عن شخص واحد مفقود على الأقل.

وقد أغلقت السلطات الجسر، داعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

من جهتها، أعلنت شرطة فريمونت عبر منصّة "إكس" إغلاق الجسر، مؤكدة أن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيقات.

وقال قائد شرطة مقاطعة ساندوسكي، كريس هيلتون، إن "شرطة فريمونت، ومكتبنا، بالإضافة إلى فرق الإطفاء والإنقاذ المائي في بلدة بالفيل، وقارب الإنقاذ التابع لنا، يعملون جميعًا على إنقاذ الضحايا".