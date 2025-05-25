فيديو – "بدناش نموت" رسالة أطفال غزة إلى العالم بعد قصف إسرائيلي على خان يونس

أظهرت مشاهد جديدة بثّتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقل عدد من المصابين، بينهم أطفال، إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك عقب قصف إسرائيلي استهدف منطقة قريبة من المستشفى.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول عدد المصابين أو الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم، في وقت تتعرض فيه خان يونس لقصف مكثف خلال الأيام الأخيرة، تزامنًا مع صدور أوامر بإجلاء سكان المدينة التي تُعد ثاني أكبر مدن القطاع.

وتكثف إسرائيل منذ الخميس الماضي ضرباتها الجوية والبرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى خلال أيام قليلة، بحسب تقارير إعلامية.

وقُتل 66 شخصًا منذ فجر الجمعة، بينهم ما يصل إلى 50 ضحية في ضربة واحدة استهدفت مبنى سكنيًا مكوّنًا من أربعة طوابق شمال قطاع غزة.

وتشير وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل قد بلغ نحو 53,800 شخص، فيما اقترب عدد الجرحى من 122,000، معظمهم من المدنيين.