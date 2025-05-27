رئيس الحكومة اللبنانية من دبي: نريد بلدًا يمتلك قراره في السلم والحرب

قال سلام في كلمةٍ له من قمة الإعلام العربي في دبي: "آتيكم من لبنان، البلد الذي أنهكته الحروب والأزمات، وقرر أن يستعيد سيادته وأن يتحرر من ثنائية السلاح".

وأضاف: "نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب، نريد لبنان متجسدًا في الهويتين العربية والعالمية، منفتحًا على الغرب كما على العرب، نريده دولة قرار لا ساحة صراع، نريده متجذرًا في هويته وانتمائه العربي".

وقال رئيس الحكومة إن "تعدد السلاح أنهكنا"، مشيرًا إلى أن لبنان "يعود إلى نفسه بعد أن دمرته الحروب وتعدد الولاءات"، وقال: "لبنان يقول لكم: نحن عائدون إلى دولتنا، إلى عروبتنا، وإلى المستقبل".

وفي سياق حديثه عن الوضع الحدودي، جدّد سلام التزام لبنان بالقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، مشددًا على أن "مواجهتنا لا تزال مستمرة مع احتلال أراضينا من قبل إسرائيل، في ظل خروقات يومية لسيادتنا".

وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية الخليجية، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تعمل على "تأمين التسهيلات التي تضمن عودة أهلنا في الخليج إلى لبنان"، مشيرًا إلى أن "الظروف الأخيرة منعتهم من زيارة بلدهم كما اعتادوا في السابق".

وأضاف: "لبنان يقدّر دعم دول الخليج العربي ومواقفها المساندة له، وخصوصًا دولة الإمارات". وخص بالشكر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً: "وعد ووفى، وسمح بعودة الإماراتيين إلى لبنان".

وختم سلام كلمته بالتأكيد على دور الإعلام في هذه المرحلة، معتبرًا أن "هذه القمة ليست محطة إعلامية بل حلقة استراتيجية في الدفاع عن الكلمة والحقيقة". وأضاف: "معركتنا هي معركة وعي، والإعلام شريك في ترميم الثقة، وشريك في بناء الوطن".