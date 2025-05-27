Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

ترامب: بوتين يلعب بالنار ولولا وجودي لكانت روسيا قد شهدت بالفعل أحداثاً سيئة للغاية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2018 حقوق النشر  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة تصعيد روسيا في أوكرانيا، واصفاً بوتين بأنه "يلعب بالنار"، في وقت ربط فيه الكرملين لهجة ترامب العنيفة بـ"حمل عاطفي زائد"، مؤكداً أن موسكو تدافع عن أمنها.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة موقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، متهمًا إياه بـ"اللعب بالنار" في ظل استمرار التصعيد الروسي في أوكرانيا وتعثر جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

اعلان
اعلان

وأكد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" أن روسيا كانت ستواجه عواقب أشد خطورة لولا تدخله سابقاً، دون أن يحدد طبيعة هذه العواقب أو يوضّح نوع التهديد الذي قد يواجهها، واكتفى بالقول إن بوتين "لا يدرك حجم الموقف".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يومين من تعليقات أخرى أدلى بها الأحد، حيث وصف بوتين بأنه "مجنون"، مرجعاً ذلك إلى تصاعد الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية، ومحذراً من أن أي محاولة روسية للسيطرة الكاملة على أوكرانيا ستكون لها انعكاسات كارثية على موسكو.

Related

في المقابل، علّق الكرملين على الانتقادات الحادة من جانب ترامب، حيث وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين لهجة ترامب بأنها ترجع إلى "حمل عاطفي زائد"، وذلك في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المفاوضات بين الأطراف. وأشار بيسكوف إلى أن آفاق التهدئة مرتبطة "بطبيعة الحال" بالانفعالات العامة وردود الفعل العاطفية السائدة حالياً.

ورفض المتحدث باسم الكرملين التعليق على انتقادات ترامب بشأن الحملات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال الليالي الثلاث الماضية، مؤكداً أن القرارات التي يتخذها بوتين تأتي ضمن إطار "الحفاظ على أمن الدولة الروسية"

وفي السياق نفسه، ذكرت كل من صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن" أن ترامب ينظر حالياً في إمكانية فرض دفعات جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام تغيير موقفه بناءً على المستجدات.

وكان ترامب قد أعرب الأحد أيضاً عن عدم رضاه إزاء استخدام روسيا الطائرات المُسيَّرة في ضرب مواقع أوكرانية، وهو ما اعتبره مؤشراً على تحول في لهجة الخطاب التي يستخدمها ترامب ضد موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان معروفاً بعلاقاته المتوترة مع السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية، وكان دائماً ما يبدي تقديراً لنهج بوتين، لكن تصريحاته الأخيرة تشير إلى تغير لافت في لهجة التعامل بينهما على خلفية تصاعد التوترات في الملف الأوكراني.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

البرلمان الفرنسي يصوت على إقرار المساعدة الطبية على الموت في القراءة الأولى

مصر.. إلقاء القبض على سائق نقل ذكي بتهمة التحرش بأجنبية

أين شعار أمريكا أولا؟ انتقادات ضد الحرب على إيران واتهامات لترامب بأنه "لعبة بيد نتنياهو وبن سلمان"