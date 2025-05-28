Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تقرير: مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل لتخفيف التوتر على الحدود

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، السعودية، يوم الأربعاء، 14 مايو 2025
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، السعودية، يوم الأربعاء، 14 مايو 2025 حقوق النشر  Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP
حقوق النشر Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشفت وكالة "رويترز" عن وجود اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، حيث أفادت مصادرها بأن الطرفين عقدا اجتماعات وجهًا لوجه خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف "تهدئة التوترات" وطي صفحة الماضي.

ووفقًا لما نقلته "رويترز"، تأتي هذه الاجتماعات امتدادًا لمفاوضات غير مباشرة جرت عبر وسطاء منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد نهاية العام الماضي. وأكد ذلك مصدران غربيان ومصدر استخباراتي إقليمي مطلع على التفاصيل.

وتقول المصادر إنه يقود الوفد السوري المفاوض أحمد الدلاتي، وهو مسؤول أمني رفيع المستوى تم تعيينه حاكمًا لمحافظة القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عقب سقوط الأسد.

كما أُسندت إليه مهام الإشراف على الأمن في محافظة السويداء الجنوبية، التي يقطنها الدروز.

رغم ذلك، نفى الدلاتي بشكل قاطع مشاركته في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وقال في تصريح لقناة "الإخبارية" الحكومية السورية: "إن القيادة السورية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية باستخدام جميع الوسائل القانونية".

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد أقرّ في وقت سابق من هذا الشهر بوجود محادثات غير مباشرة مع تل أبيب تهدف إلى تهدئة التوترات.

وفي وقت سابق، كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر عن تقديراته بشأن إمكانية انضمام كل من سوريا ولبنان إلى اتفاقيات أبراهام.

وفي مقابلة حصرية مع منصة "براغر يو"، أشار لايتر إلى أن البلدين قد يكونان أقرب إلى التطبيع من السعودية، معتبراً أن الوضع الإقليمي شهد تحولات جذرية.

كما أكد لايتر أن هناك تغيراً جذرياً في المعطيات الإقليمية، وأنه لا يوجد سبب يمنع التقدم نحو التفاهم مع دمشق وبيروت.

