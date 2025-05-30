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إغلاق معرض مدريد للكتاب بسبب الرياح وإرتفاع درجات الحرارة

يلتقط الناس صوراً لفنان منجم مغطى بالصحف ويقرأ كتاباً في يوم افتتاح معرض الكتاب السنوي في مدريد، إسبانيا، الجمعة 30 مايو/أيار 2014.
يلتقط الناس صوراً لفنان منجم مغطى بالصحف ويقرأ كتاباً في يوم افتتاح معرض الكتاب السنوي في مدريد، إسبانيا، الجمعة 30 مايو/أيار 2014. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أُغلق معرض مدريد للكتاب 2025 بشكل مفاجئ بعد ساعات من افتتاحه، استجابة لإنذار أحمر أصدرته وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية بسبب رياح قوية متوقعة تصل سرعتها إلى 55 كيلومتراً في الساعة وإرتفاع درجات الحرارة.

أعلنت إدارة معرض مدريد للكتاب 2025، الذي افتُتح صباح الجمعة 30 مايو/أيار، عن إغلاق أبوابه في وقت مبكر من اليوم نفسه، إستجابة لتحذير بالإنذار الأحمر أصدرته وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، بسبب توقعات بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 55 كيلومتراً في الساعة وإرتفاع درجات الحرارة.

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وجاء الإعلان عن الإغلاق الطارئ عبر حسابات المعرض الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت الإدارة أن حديقة "ريتيرو"، التي تحتضن فعاليات المعرض، ستُخلى إعتباراً من الساعة الرابعة مساءً (بالتوقيت المحلي)، وأن أنشطة المعرض ستُعلّق حتى يوم السبت. ودعت الجمهور إلى متابعة حساباتها لمواكبة المستجدات.

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