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6 جرحى في هجوم بالمولوتوف في كولورادو والمشتبه به يهتف "فلسطين حرة"

مسؤولو إنفاذ القانون يحققون بعد الهجوم الذي وقع في بيرل ستريت مول، الأحد، 1 يونيو 2025، في بولدر، كولورادو.
مسؤولو إنفاذ القانون يحققون بعد الهجوم الذي وقع في بيرل ستريت مول، الأحد، 1 يونيو 2025، في بولدر، كولورادو. حقوق النشر David Zalubowski/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر David Zalubowski/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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وقال حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس في بيان له إنه "يراقب الوضع عن كثب وأن "الأعمال التي تُنفّذ بدافع الكراهية أيا كان نوعها هي غير مقبولة".

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أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح يوم الأحد فيما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور بأنه "هجوم إرهابي مستهدف" بعد أن تجمع متظاهرون في بولدر بولاية كولورادو للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في غزة.

وهتف محمد صبري سليمان البالغ من العمر 45 عامًا "فلسطين حرة" واستخدم في الهجوم زجاجة حارقة بدائية الصنع، وفقًا للسلطات المحلية. وقد تم احتجازه عقب الحادث.

كما أصيب سليمان بجروح ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن السلطات عن توجيه أي اتهامات له، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون محاسبته "بشكل كامل".

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وأظهر فيديو من مكان الحادث أحد الشهود وهو يصرخ "إنه هناك. إنه يرمي قنابل المولوتوف" بينما كان ضابط شرطة يتقدم نحو المشتبه به.

وقد وقع الهجوم خارج مركز تجاري للمشاة حيث تجمع متظاهرون للتعبير عن تضامنهم مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه يحقق في الهجوم باعتباره عملاً إرهابياً، كما شجبت وزارة العدل الأمريكية الهجوم باعتباره "عملاً عنيفاً غير مبرّر".

ويأتي هذا الهجوم بعد أكثر من أسبوع بقليل من اعتقال رجل فيحادثة إطلاق النار التي قتلت على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية وقد هتف المشتبه به أيضا بعبارة " فلسطين حرة" أثناء اقتياده من قبل الشرطة.

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