قرابة 1.5 مليون حاج يبدؤون مناسكهم في مكة وسط تدابير مشددة وحرارة مرتفعة

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مع انطلاق أول أيام مناسك الحج الأربعاء، توافد أكثر من مليون مؤمن إلى مدينة مكة المكرمة، وسط درجات حرارة مرتفعة وإجراءات تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى تفادي تكرار كارثة العام الماضي التي أودت بحياة أكثر من 1300 حاج، معظمهم من غير النظاميين.

وفي مشهد مهيب، بدأ الحجاج بالوصول إلىالحرم المكي لأداء طواف القدوم، مرتدين ملابس الإحرام البيضاء التي توحّدهم في هيئة وسلوك، استعدادًا للانتقال إلى المشاعر المقدسة. وقد تخطت درجات الحرارة هذا الأسبوع 40 درجة مئوية، بينما تجاوز عدد الحجاج الوافدين إلى المملكة 1,4 مليون، بحسب بيانات رسمية.

وردًا على المخاطر المناخية، عززت السلطات السعودية منظومتها التنظيمية والصحية، حيث أعلن وزير الحج توفيق الربيعة عن تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية، في إطار خطة وقائية متكاملة.

ومن بين الإجراءات اللافتة، توسيع المساحات المظللة بمقدار 50 ألف متر مربع، ونشر آلاف الطواقم الطبية، إضافة إلى توفير أكثر من 400 وحدة تبريد ميدانية. كما تتميز منظومة التبريد داخل المسجد الحرام بأنها الأكبر من نوعها عالميًا، حيث يُنقّى الهواء المكيّف تسع مرات يوميًا.

في السياق نفسه، أقيمت ممرات مبرّدة، من بينها مسار جديد يمتد على أربعة كيلومترات يصل إلى جبل عرفات، لتخفيف وطأة الحرارة على الحجاج.

حجاج مصريون يتشاركون مظلة خارج المسجد الحرام خلال موسم الحج السنوي في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء 3 يونيو 2025. (AP Photo/Amr Nabil) AP Photo

وبهدف تعزيز الإدارة الميدانية للحشود، استعانت السلطات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر تحليل بيانات وصور التجمّعات باستخدام طائرات مسيّرة حديثة ترصد حركة الزوار وتوافدهم.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد القلق من تكرار الحوادث السابقة، لاسيما أن معظم وفيات الموسم الماضي كانت من الحجاج غير النظاميين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى خدمات التبريد والرعاية الطبية. وقد شددت السلطات هذا العام من حملاتها الأمنية، عبر مداهمات ومراقبة جوية، لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الحج التي تدفع البعض إلى أداء المناسك دون تصاريح رسمية، ما يعرّضهم لعقوبات صارمة تصل إلى غرامات مالية ومنع دخول المملكة لعشر سنوات.

ورغم التحديات، يبقى موسم الحج محوريًا في البنية الدينية والاقتصادية للمملكة، التي تحتضن أقدس المواقع الإسلامية، وتحقق من الحج والعمرة عائدات ضخمة تُقدَّر بمليارات الدولارات سنويًا، ضمن رؤية أشمل لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للخدمات الدينية.