بحثوا عن الطحين فعادوا جثثا.. قصف إسرائيلي يقتل 64 فلسطينيا أمام مركز توزيع المساعدات

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قُتل 64 فلسطينياً على الأقل وأُصيب نحو 200 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة، بعدما فتحت دبابات إسرائيلية النار على حشد من المدنيين كانوا بانتظار مساعدات غذائية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في غزة.

ومع وقوع "مجزرة الطحين"، كما وصفتها الطواقم الطبية، غصّ مجمّع ناصر الطبي بالمصابين، وسط نقص حاد في المعدات والأسرة. وقال مدير المجمع، الدكتور عاطف الحوت، إن الوضع الصحي حرج للغاية، فيما امتلأت العناية المركزة بحالات خطيرة تنتظر الإنعاش.

وقد انتشرت صور ومقاطع مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جرحى ممددين على الأرض، وسط برك من الدماء، داخل المستشفى وخارجه، في ظل عجز الطواقم الطبية عن استيعاب العدد الكبير من المصابين.

فلسطينيون يحملون أكياسًا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية وزّعتها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، في رفح جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين 16 حزيران/يونيو 2025. Abdel Kareem Hana/AP

وبحسب شهود عيان، أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذيفتين على الأقل باتجاه الحشد الذي كان ينتظر المساعدات على الطريق الشرقي الرئيسي للمدينة.

يقول الشاب علاء، أحد الناجين، لوكالة "رويترز": "جمعونا فجأة، ثم بدأت القذائف تتساقط. الناس يموتون من أجل الحصول على كيس طحين لأطفالهم".

وأضافت التقارير أن نقل المصابين تم بوسائل بدائية بينها عربات تجرها الحمير ومركبات"التوك توك"، في وقت عجزت فيه سيارات الإسعاف عن تلبية نداءات الإغاثة العاجلة.

فلسطينيون يحملون أكياسًا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية وزّعتها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، في رفح جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين 16 حزيران/يونيو 2025. Abdel Kareem Hana/ AP

وقد أقرّ الجيش الإسرائيلي بحدوث إطلاق نار في المنطقة، وأعلن فتح تحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن الحشد تجمّع قرب شاحنة مساعدات تعطلت في المكان، وأنه "يأسف لسقوط ضحايا من غير المتورطين".

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي استهدفت مدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع مساعدات. ومنذ بدء تخفيف الحصار جزئيًا، نسّقت إسرائيل، بدعم أمريكي، مع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات، وهي تعمل ضمن مناطق تخضع لحمايتها العسكرية. إلا أن الأمم المتحدة وجّهت انتقادات حادة للآلية، معتبرة إياها غير آمنة وتفتقر للحياد.

نظام توزيع "قاتل"

عقب اطّلاعها على تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين في خان يونس، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من الانهيار المتسارع في المنظومة الصحية داخل القطاع. وقال ممثل المنظمة في الضفة الغربية وغزة، ريك بيبركورن، إن مستشفى الأمل، الواقع قرب مجمّع ناصر الطبي، لم يعد قادرًا إلا على تقديم خدمات محدودة.

وصرّح الدكتور ثانوس غارغافانيس، مسؤول الطوارئ في المنظمة، بأن كل المحاولات لتوزيع المساعدات من قبل جهات ليست تابعة للأمم المتحدة تحوّلت إلى حوادث دامية.

من جانبه، دعا مفوض وكالة "الأونروا" إلى عدم نسيان الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة مع تحوّل الاهتمام العالمي إلى مناطق أخرى، محذراً من أن الجائعين باتوا يواجهون "نظام توزيع قاتل يهدد حياتهم".

من جهتها، اتهمت حركة "حماس" إسرائيل باستخدام المساعدات كسلاح مزدوج لـ"القتل والإذلال والتجويع"، معتبرة نقاط التوزيع "مصائد موت جماعي". كما دعت الأمم المتحدة إلى فرض آلية مستقلة وآمنة لتوزيع المواد الإغاثية، واعتبرت أن ما يجري امتداد لسياسة "الإبادة الجماعية" المفروضة على القطاع.

وفي أحدث الأرقام الرسمية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 55,493، إلى جانب 129,320 مصابًا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.