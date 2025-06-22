Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بالصور.. هكذا تابع ترامب مجريات تنفيذ الضربات الجوية منشآت فوردو ونطنز وأصفهان

يجلس الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ، على اليمين ، في غرفة العمليات ، السبت 21 يونيو 2025 ، في البيت الأبيض بواشنطن
يجلس الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ، على اليمين ، في غرفة العمليات ، السبت 21 يونيو 2025 ، في البيت الأبيض بواشنطن حقوق النشر  AP/AP
حقوق النشر AP/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

ترأس ترامب اجتماعاً بالمكتب البيضاوي لمتابعة الضربات الجوية على إيران بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.

اعلان

أشرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً على تطورات تنفيذ الضربة العسكرية على إيران من داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء يوم السبت، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم الإدارة الأمريكية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار مستشاري الرئيس ومسؤولي الأمن القومي، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف ومستشار الأمن القومي وزير الخارجية ماركو روبيو.

Related

كما شارك في الاجتماع كبير الموظفين سوزي ويلز، والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينجتون، ومدير الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الآخرين، ومنهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وبعد انتهاء الجلسة، قام البيت الأبيض بنشر مجموعة من الصور الثابتة التي تظهر ترامب وعددًا من مساعديه خلال الاجتماع لمتابعة التطورات مباشرة.

يجلس الرئيس دونالد ترامب ، اليمين ، ونائب الرئيس جي دي فانس في غرفة العمليات ، السبت 21 يونيو 2025 ، في البيت الأبيض في واشنطن
يجلس الرئيس دونالد ترامب ، اليمين ، ونائب الرئيس جي دي فانس في غرفة العمليات ، السبت 21 يونيو 2025 ، في البيت الأبيض في واشنطن AP/AP
مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ، جالسا في المقدمة ، بينما يتحدث وزير الدفاع بيت هيغسيث ، إلى اليسار ، مع مستشار الأمن القومي آندي بيكر مع مستشار البيت الأبيض ديفيد
مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ، جالسا في المقدمة ، بينما يتحدث وزير الدفاع بيت هيغسيث ، إلى اليسار ، مع مستشار الأمن القومي آندي بيكر مع مستشار البيت الأبيض ديفيد AP/AP
انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

ترامب يعلن عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أبرز ردود الفعل الخليجية على قصف إيران.. دعوات للتهدئة وتحذيرات من انفجار إقليمي

بعد إيقافه إثر تصريحات مثيرة للجدل.. برنامج جيمي كيميل يعود إلى الشاشة الثلاثاء