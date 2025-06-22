بالصور.. هكذا تابع ترامب مجريات تنفيذ الضربات الجوية منشآت فوردو ونطنز وأصفهان

اعلان

أشرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً على تطورات تنفيذ الضربة العسكرية على إيران من داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء يوم السبت، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم الإدارة الأمريكية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار مستشاري الرئيس ومسؤولي الأمن القومي، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف ومستشار الأمن القومي وزير الخارجية ماركو روبيو.

كما شارك في الاجتماع كبير الموظفين سوزي ويلز، والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينجتون، ومدير الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الآخرين، ومنهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وبعد انتهاء الجلسة، قام البيت الأبيض بنشر مجموعة من الصور الثابتة التي تظهر ترامب وعددًا من مساعديه خلال الاجتماع لمتابعة التطورات مباشرة.

يجلس الرئيس دونالد ترامب ، اليمين ، ونائب الرئيس جي دي فانس في غرفة العمليات ، السبت 21 يونيو 2025 ، في البيت الأبيض في واشنطن AP/AP