تهليل إسرائيلي وترقب للرد الإيراني بعد ضرب أمريكا المنشآت النووية لطهران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد ثلاث منشآت نووية إيرانية، مؤكداً تدميرها بالكامل. وقال: " الهدف من هذه الضربات كان تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي محتمل. الآن هو وقت السلام".
أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، ووصفها بأنها "اعتداء جسيم" ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال عراقجي في تصريحات فورية رداً على كلام الرئيس ترامب: "واشنطن ارتكبت انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عبر مهاجمتها منشآتنا النووية السلمية. أحداث هذا الصباح لها عواقب وخيمة، وعلى أعضاء الأمم المتحدة الشعور بالقلق البالغ إزاء هذا السلوك الإجرامي."
وأكد عراقجي أن لإيران الحق في الرد دفاعاً عن النفس وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وقال: "نحتفظ بكل الخيارات المتاحة للدفاع عن سيادتنا ومصالحنا الوطنية."
ترامب يعلن تدمير المواقع النووية الإيرانية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر الأحد عن تنفيذ الولايات المتحدة لضربات عسكرية دقيقة استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية استراتيجية هي: فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكداً أن الضربات حققت أهدافها بدقة عالية، وأن جميع الطائرات الأمريكية عادت سالمة إلى قواعدها.
وقال ترامب في خطاب مقتضب من البيت الأبيض: "نفذنا هجوماً ناجحاً للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو، الذي انتهى تماماً الآن. لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا."
وأضاف: "المنشآت الإيرانية النووية دُمرت بالكامل. الهدف من هذه الضربات كان تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي محتمل. الآن هو وقت السلام... يجب على إيران الموافقة على إنهاء هذه الحرب."
وحذر ترامب من أن الهجمات المستقبلية ستكون "أكبر بكثير" إذا لم تقبل إيران التفاوض، مشيراً إلى أن البنتاغون سيُعقِد مؤتمراً صحفياً لتقديم تفاصيل إضافية حول العملية.
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا تسرب إشعاعي بعد الضربات الجوية
وردّت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على الضربات الجوية الأمريكية، وأكدت في بيان رسمي أن "لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين بالقرب من المنشآت النووية المستهدفة".
وأوضحت الهيئة أن الفرق الفنية قامت فوراً بإجراء الفحوص اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة، مشيرة إلى أنه "لم تسجل أي مؤشرات على تلوث إشعاعي بناءً على البيانات المسجلة حتى اللحظة."
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سكان قريبين من موقع فوردو قولهم إنهم "لم يشعروا بأي انفجارات شديدة"، وأن الوضع في المنطقة "طبيعي".
تفاصيل العمليات الجوية
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر دفاعية أن البحرية الأميركية أطلقت 30 صاروخ توماهوك من غواصات نحو أهداف داخل إيران الليلة، فيما شاركت 6 قاذفات من طراز "بي-2" في إسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات على موقع فوردو النووي، أحد أكثر المنشآت تحصيناً في البلاد.
كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلاً عن مصدر لم تسمه أنه تم خلال الهجوم الجوي استهداف مدخلي منشأة فوردو بقنبلتين خارقتين، مما أسفر عن تدمير البنية التحتية للموقع بشكل كامل.
التنسيق مع إسرائيل
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربة الأميركية نُفّذت بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإيراني يمثل "تهديداً وجودياً" ليس لإسرائيل فحسب، بل أيضاً للسلام العالمي.
وأضاف أن الرئيس ترامب اتصل به فور انتهاء العملية، معبراً عن امتنانه للتعاون بين البلدين.
${title}
البث المباشر انتهى
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاغون. فهو من اختار الخطط ورسم الحملة الإعلامية المصاحبة لها
أولمرت: لو كان نتنياهو حكيما وشجاعا ومسؤولا فإنه سيوقف القتال وإلا فإنه بغطرسته سيقضي على كل ما حققه لإسرائيل
أولمرت: التجارب السابقة تفيد بأن نتنياهو يعرف كيف يبدأ حربا لكنه يفتقر للقدرة والخيال والشجاعة لإنهائها
أولمرت: الضربة الأمريكية توفر فرصة رائعة لإنهاء الحرب في إيران ونقطة خروج مريحة من الحرب في غزة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: جماعات تدعمها إيران تستعد لمهاجمة قواعد أمريكية بالعراق وربما سوريا
أولمرت: من الغطرسة وعدم الواقعية الظن أن ضربات استباقية ستركّع دولة يبلغ عدد سكانها 90 مليونا وتراثها يمتد لآلاف السنين
أولمرت: الضربات الأمريكية تؤجل ولو مؤقتا خطر برنامج إيران النووي لكن تداعياته ستكون أوسع
أولمرت: إيران لن تنهارحتى بعض الضربة الأمريكية المؤلمة جدا وعلينا ألا ننسى أنها تملك ترسانة صاروخية قوية
رئيس وزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت: نتنياهو نجح في صرف الانتباه عن الحرب المتعثرة في غزة
ترامب: ليس سليما سياسيا استخدام مصطلح تغيير النظام لكن إن عجز نظام إيران عن جعلها عظيمة فلم لا يتم تغييره
المندوب الصيني بمجلس الأمن: الهجمات الأمريكية وجهت ضربة كبيرة للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي
المندوب الصيني في مجلس الأمن: ندين بشدة الهجمات الأمريكية على إيران وقصف المنشآت النووية. تصرفات واشنطن انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة إيران
ترامب يلمح لتغثيير النظام في إيران ويقول: إذا كان النظام عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟
ترامب: لنجعل إيران عظيمة مجددا!!!
المندوب الإيراني أمام مجلس الأمن: مجرم الحرب نتنياهو نجح مجددا في جرّ الولايات المتحدة لحرب باهظة التكاليف
المندوب الإيراني أمام مجلس الأمن: أمريكا اختارت مرة أخرى بتهور التضحية بأمنها لمجرد حماية نتنياهو
كلمة المندوب الإيراني في مجلس الأمن: بعد فشل إسرائيل في القيام بالعمل القذر اضطر ترامب لتنفيذ الأجندة الدنيئة بنفسه
ترامب: يقال إن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية في إيران كانت هائلة. الضربات كانت قوية ودقيقة وجيشنا أظهر مهارة فائقة
ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: على المجلس أن يدعو إيران لوقف سعيها للقضاء على إسرائيل والحصول على سلاح نووي
القيادي في أنصار الله محمد علي الحوثي في منشور على إكس: لا لاستباحة أمتنا
June 22, 2025
مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين بأشد العبارات الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران
مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: حان الوقت أخيرا لندافع بشكل حاسم عن حليفنا ومواطنينا ومصالحنا. وأي هجوم إيراني مباشر أو غير مباشر على مواطنينا أو قواعدنا سيقابل برد مدمّر
التلغراف: القواعد البريطانية في الخليج في حالة تأهب قصوى
هاآرتس عن مصدر مطلع: لم يعد هناك ما يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية بعد ضربات الليلة الماضية
غروسي: مفتشونا موجودون في إيران وقيامهم بعملهم يتطلب وقف الأعمال العدائية
غروسي: أدعو مجددا إلى أقصى درجات ضبط النفس فالتصعيد العسكري يهدد الأرواح ويؤخر الحل الدبلوماسي
غروسي: في الوقت الحالي لا أحد يستطيع تقييم الأضرار تحت الأضرار في فوردو بما في ذلك وكالة الطاقة الذرية. يجب أن نتحرك فورا وبحزم لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني
غروسي: نظام حظر الانتشار النووي في العالم بات على المحك وقد ينهار في ظل الظروف الحالية
غوتيريش: يجب أن تنتصر الدبلوماسية ولا بد من حماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة البحرية
غوتيريش: نخاطر بالانزلاق إلى دوامة من الانتقام ولا يمكن لشعوب المنطقة تحمل دوامة دمار آخرى. يجب أن نتحرك فورا لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة
نتنياهو: الإيرانيون تلقوا ضربات قاسية بتدمير منشآتهم النووية وقتل علمائهم ونحن عازمون على إكمال المهمة
نتنياهو: نحن قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب على إيران. نحن لن ننهي عمليتنا مبكرا ولن نواصلها أكثر مما هو مطلوب
نتنياهو: قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نفعله اليوم
نتنياهو: الجيش والموساد يقومان بأعمال بطولية في عملية الأسد الصاعد
نتنياهو: لن ننسى الأثمان التي دفعناها خلال عملية الأسد الصاعد وهجمات إيران علينا. ونحن قمنا مع الولايات المتحدة بإنجازات غير مسبوقة
نتنياهو: شكرا على بطولة شعبنا وشكرا لدونالد ترامب رئيسنا المقرب
رويترز: طيران العال يتلقى 25 ألف طلب لرحلات من تل أبيب إلى الخارج منذ يوم أمس
مستشار خامنئي علي شمخاني: حتى مع فرض تدمير المواقع بالكامل فإن اللعبة لم تنته بعد فالمواد الغنية والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية على حالها والمفاجآت ستستمرّ
وكالة فارس للأنباء: البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري تستعد لدخول ساحة المعركة وهي تنتظر الأوامر للدخول بالسفن وقاذفات الصواريخ والمسيرات
قادة الترويكا الأوروبية: هدفنا لا يزال منع إيران من امتلاك السلاح النووي
الرئيس الإيراني: أعلنا مرارا استعدادنا للحوار والتفوض في إطار القانون الدولي لكن الطرف الآخر طالب باستسلام الشعب الإيراني لكن شعبنا لن يستسلم أبدا للقوة والتهديد ومن الطبيعي أن يرد على العدوان بالشكل المناسب
ترامب على تروث سوشال: إيران قتلت وأضرت بآلاف الأمريكيين واستولت على سفارتنا بكطهران في عهد الرئيس كارتر
ترامب على تروث سوشال: أشكر جيشنا الرائع على العمل الجميل الذي قام به البارحة في إيران
ترامب: حققنا نجاحا باهرا على إيران وحرمناها من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تسقط 4 طائرات مسيّرة في مدينة فارس
وكالة مهر للأنباء: تفعيل المضادات الجوية شرق طهران
هيئة البث الإسرائيلية: إذا قرر خامنئي مهاجمة أهداف أمريكية فهو يخاطر بالتعرض لضربة أمريكية قاتلة وإذا قرر التركيز على معاجمة إسرائيل فقد يطيل ذلك أمد المعركة
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: إسرائيل تسعى إلى إنهاء العمليات العسكرية خلال أيام بعد الهجوم الأمريكي
موقع واللا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: إسرائيل دمرت الكثير من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في 48 وقد كان هذا بطلب من إدارة ترامب
يديعوت عن مسؤولين إسرائيليين: احتمال قبول إيران الدخول في مفاوضات ضئيل إن لم يكن معدوما
يديعوت عن مسؤولين إسرائيليين: جهزنا مواطنينا لحملة طويلة الأمد والأمر لا يعتمد علينا بل على الإيرانيين
يديعوت عن مسؤولين إسرائيليين: احتمال قبول إيران الدخول في مفاوضات ضئيل إن لم يكن معدوما
يديعوت عن مسؤولين إسرائيليين: سنقبل وقف إطلاق النار غدا إذا أعلن خامنئي أنه يريد ذلك
كشف مسؤولون إيرائليون لصحيفة يديعوت أنه من مصلحة إسرائيل عدم إطالة أمد المعركة مع إيران
لكن إذا استمرت طهران في إطلاق النار فسيتعين علينا الرد
كما أشادوا بالضربات التي وجهتها إسرائيل للمنشآت النووية فقالوا إننا أعدنا برنامج طهران النووي عقدا إلى الوراء
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: البرنامج النووي الإيراني تضرر كثيرا بسبب ضرباتنا والهجمات الأمريكية
أبرز نقاط ما قاله الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:
- نواصل ضرب القدرات الإيرانية بمنعها من إطلاق الصواريخ
- 2-قصفنا موقعا تابعا للحرس الثوري في منطقة شهرود كان مخصصا لتصنيع الصواريخ
- 3-سنعمل على تحقيق كل أهداف الحرب على إيران
ذي أتلانتك عن مصادر مطلعة: مهلة الأسبوعين لإيران كانت خدعة هدفها إبقاء الإيرانيين في حالة عدم يقين
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا لتقييم الوضع ومواصلة الضربات على إيران
الإيكونوميست: منشأة فوردو موقع محصن لا يمكن تدميره بقنابل خارقة بل فقط إبأسلحة نووية أو قوات برية تفجّره
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر بحث مع رئيسة وزراء إيطاليا استهداف المنشآت النووية وجهود العودة للحوار
مستشار لخامنئي يؤكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال موجودا رغم الهجمات الأميركية
أكد مستشار للمرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية.
وكتب علي شمخاني على منصة اكس "حتى لو دمرت المواقع النووية فإن اللعبة لم تنته. إن المواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية".
وأضاف أن "المبادرة السياسية والعملانية هي الآن لدى الطرف الذي يمارس اللعبة بذكاء ويتجنب الضربات العمياء. المفاجآت مستمرة".
باريس وبرلين ولندن تدعو إيران إلى "عدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة"
دعا زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأحد إيران إلى "عدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة"، ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة من مواقعها النووية.
وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك "ندعو إيران إلى الانخراط في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي. ونحن على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع جميع الأطراف".
الولايات المتحدة تأمر بمغادرة عائلات موظفي سفارتها في بيروت والموظفين غير الأساسيين
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن وزارة الخارجية أمرت الأحد بمغادرة أفراد العائلات والموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين من لبنان، بعد أن شنت واشنطن ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية.
وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني "في 22 حزيران/يونيو 2025، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة أفراد العائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من لبنان نظرا للوضع الأمني المتقلب وغير القابل للتنبؤ في المنطقة". وأصدرت واشنطن توصية لمواطنيها بـ"عدم السفر" إلى لبنان.
إيران مستعدة للدفاع عن نفسها "بكل الوسائل الضرورية" بعد الضربات الأميركية (الخارجية)
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها "بكل الوسائل الضرورية" بعد ضربات أميركية غير مسبوقة على ثلاثة مواقع نووية.
وكتب إسماعيل بقائي على منصة اكس أن "إيران عازمة بحزم على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي وشعبها بكل الوسائل الضرورية"، منددا بـ"عدوان غير مقبول شنته دولة تملك السلاح النووي (...) على بلد لا يملك السلاح النووي".
القناة الإسرائيلية 7: نتنياهو وصل إلى ساحة البراق لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق النصر الكامل على إيران وأذرعها بعد الضربة الأمريكية ضد طهران
وكالة تسنيم: الرئيس الإيراني مسعود بشزكيان يشارك في تظاهرة بطهران تنديدا بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية
نائب الرئيس الأمريكي لشبكة سي بي إس: الإيرانيون توقفوا عن التفاوض بحسن نية ولو كنا نجري مفاوضات مثمرة لاختلاف المسار تماما
. نائب الرئيس الأمريكي لشبكة سي بي إس: وجهة نظرنا كانت واضحة للغاية وهي أننا لا نريد تغيير النظام الإيراني. ونحن نريد السلام مع إيران والقرار يعود لهم
نائب الرئيس الأمريكي لشبكة سي بي إس: لسنا في حالة حرب مع إيران بل مع البرنامج النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية البريطاني أعرب عن أسفه لهذا التحرك ونفى أي دور لبلاده فيه
يائير نتنياهو يعرب عن فخره بوالده وينتقد الدولة العميقة في إسرائيل
يقول يائير نتنياهو في منشور على منصة إكس: الفرق بين الهجوم على إيران، والقضاء على نصر الله، وعملية أجهزة الاستدعاء، ومذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هو بالضبط الفرق بين عندما يقود رئيس الوزراء نتنياهو مؤسسة الدفاع، وعندما تقود الدولة العميقة في مؤسسة الدفاع رئيس الوزراء نتنياهو وتهمشه.
ההבדל בין התקיפה באיראן, חיסול נסראללה ומבצע הביפרים, לבין טבח ה7.10, זה בדיוק ההבדל בין מתי שראש הממשלה נתניהו מוביל את מערכת הביטחון, לבין מתי שהדיפ סטייט במערכת הביטחון מוביל וממדר את ראש הממשלה נתניהו.— Yair Netanyahu🇮🇱 (@YairNetanyahu) June 22, 2025
ماكرون يغرّد باللغة العربية ويقول إنه أعرب لقادة قطر والإمارات والسعودية وعمان عن تضامن فرنسا
تحدثتُ هذا الصباح مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وسلطان عُمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمير قطر، لأعبر لهم عن تضامننا.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 22, 2025
وأعدتُ التأكيد لرئيس إيران على مطلبنا:…
وكالة فارس للأنباء: إيران أعدت نفسها لحرب قد تستمر لمدة تترواح بين شهرين إلى ستة أشهر على الأقل باستخدام كل القدرات العسكرية والاستخباراتية. ولإيران مخزونات صاروخية هائلة
غروسي لي سي إن إن: نريد العودة للتفاوض في أقرب وقت وينبغي عودة المفتشين للمواقع النووية
وكالة فارس للأنباء: تفعيل الضادات الجوية في أصفهان ةسط إيران للتصدي لمسيّرات
روبيو: العالم بات "أكثر أمانا واستقرارا" بعد الضربات الأميركية على إيران
إعلام إيراني: البرلمان يوافق على إغلاق مضيق هرمز بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي-2" وصواريخ من غواصات في ضرب المنشآت الإيرانية (مسؤول عسكري)
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين الأحد أن القوات الأميركية استخدمت سبع قاذفات شبح من طراز "بي-2"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يقابل برد من الدفاعات الإيرانية.
وفي معرض كشفه تفاصيل عن العملية التي أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"، أوضح كاين أن "سلسلة الضربات الرئيسية تضمنت سبع قاذفات شبح بي-2" حلقت 18 ساعة انطلاقا من البر الأميركي إلى إيران تخللتها عدة عمليات إمداد بالوقود في الجو، مضيفا أنه لم تسجل "طلعات للمقاتلات إيرانية ويبدو أن أنظمة الصواريخ أرض جو الإيرانية لم ترصدنا خلال المهمة". أضاف "احتفظنا بعنصر المفاجأة".
مسؤول إيراني يؤكد أن المعرفة النووية "لا يمكن اقتلاع جذورها"
أكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الأحد، أنّ المعرفة التي اكتسبتها طهران في المجال النووي لا يمكن تدميرها، وذلك عقب الضربات الأميركية على ثلاث منشآت رئيسية في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة تسنيم عن كمالوندي قوله إنّ "على الجميع أن يعلم أن هذه الصناعة (النووية) متجذّرة في إيران، ولا يمكن اقتلاع جذور هذه الصناعة الوطنية"، مضيفا "صحيح أن أضرارا لحقت بنا، لكنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الصناعة لأذى".
ماكرون طلب من الرئيس الإيراني "استئناف المحادثات الدبلوماسية"
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد مكالمة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ودعاه إلى "استئناف المحادثات الدبلوماسية" بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أورد قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه خلال المكالمة "جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى إطلاق سراح رهينتينا (سيسيل كولر وجاك باريس المحتجزان في إيران) فورا وخفض التصعيد واستئناف المحادثات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن ماكرون أجرى مكالمات الأحد أيضا مع قادة السعودية وعمان والإمارات وقطر.
انفجار "ضخم" في محافظة بوشهر حيث محطة الطاقة النووية في جنوب غرب إيران (إعلام محلي)
سُمع دوي انفجار "ضخم" الأحد في محافظة بوشهر في جنوب إيران حيث تقع محطة لانتاج الطاقة النووية، بحسب ما أفادت صحيفة "شرق"، في اليوم العاشر من الحرب بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل.
وأضافت "شرق" أن موقعين حول مدينة بوشهر "تعرضا لهجوم من النظام الصهيوني". كما أفادت بوقوع انفجار آخر في محافظة يزد (وسط). وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذّرت الجمعة من أن أي هجوم مباشر على محطة بوشهر ستكون له عواقب "خطيرة"، إذ قد يؤدي إلى تسربات إشعاعية كبيرة.
وزير الدفاع الأميركي: "دمّرنا البرنامج النووي الإيراني"
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأحد أن الضربات الأميركية على مواقع إيرانية خلال الليل "دمرت" برنامج طهران النووي، مشيرا الى أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لإحلال "السلام".
وأكد هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون "دمرنا البرنامج النووي الإيراني" مضيفا أن العملية "لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني". وأضاف أن ترامب "يسعى إلى السلام وعلى إيران سلوك هذا الطريق".
الرئيس الإيراني: الهجوم على الكيان الصهيوني صباح اليوم هو رد على السياسات العدائية الأمريكية
دان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد "العدوان" الأميركي عقب ضرب الولايات المتحدة لمنشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، متهما واشنطن بالوقوف خلف الهجوم الذي بدأته إسرائيل ضد بلاده الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن بزشكيان قوله إن "هذا العدوان أظهر أن الولايات المتحدة هي العامل الأساسي وراء الأعمال العدائية التي يقوم بها النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران"، معتبرا أن واشنطن تدخلت بعدما لمست "العجز الواضح" لدى حليفتها إسرائيل.
فرنسا تعرب عن قلقها وتدعو لضبط النفس بعد الضربات الأميركية على إيران
أعربت فرنسا الأحد عن قلقها بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية داعية "الأطراف إلى ضبط النفس" فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور على تويتر إن "فرنسا أخذت علما بقلق بالضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية الليلة الماضية على ثلاثة مواقع في برنامج إيران النووي".
وأضاف أن فرنسا "لم تشارك في هذه الضربات ولا في التخطيط لها".
ماكرون يجمع مجلس الدفاع الفرنسي الأحد بعد الضربات الأميركية على إيران
يعقد مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي اجتماعا مساء الأحد برئاسة إيمانويل ماكرون يخصص للوضع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية على إيران، على ما أعلن الإليزيه.
ويعتزم ماكرون الذي تحدث الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عُمان هيثم بن طارق، "مواصلة اتصالاته مع شركائه الأوروبيين وقادة المنطقة في الساعات القادمة" عقب الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية، وفق الرئاسة.
تركيا تعرب عن قلقها من "التداعيات المحتملة" للضربات الأميركية على إيران
أعربت تركيا الأحد عن "قلقها الكبير" حيال "التداعيات المحتملة" للضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "تركيا تعرب عن قلقها الكبير إزاء التداعيات المحتملة للهجوم الأميركي على منشآت نووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرة أن التطورات الحالية قد تؤدي "إلى تصعيد الصراع الإقليمي إلى مستوى عالمي".
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن لديه "أهدافا أخرى" في إيران وسيواصل ضرباته
قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن لديه "أهدافًا أخرى" داخل إيران، وإنه يعتزم مواصلة ضرباته.
وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين خلال مؤتمر صحافي "لدينا أهداف أخرى، وسنواصل العمل حتى نحققها".
الحرس الثوري يؤكد أن عملياته ستستمر بدقة وقوة على البنية التحتية والمراكز الاستراتيجية والمصالح التابعة إسرائيل
الحرس الثوري: لن يخيفنا صخب ترامب ولا العصابات الإجرامية التي تحكم البيت الأبيض وتل أبيب وعلى الغزاة الآن أن ينتظروا ردودا ستجعلهم يندمون
الحرس الثوري: قمنا بتحديد مواقع تحليق الطائرات المشاركة في هذه العدوان والقواعد العسكرية الأمريكية ليست مصدر قوة قوة لها بل تزيد من ضعفها.
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل وأمريكا نسفتا الدبلوماسية. وكيف يمكن لطهران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وهي لم تغادرها قطّ
Last week, we were in negotiations with the US when Israel decided to blow up that diplomacy.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025
This week, we held talks with the E3/EU when the US decided to blow up that diplomacy.
What conclusion would you draw?
To Britain and the EU High Rep, it is Iran which must "return"…
تسنيم عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي وستضع في جدول أعمالها ردودا متعددة الأبعاد تشمل دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإغلاق مضير هرمز بما يرسل رسائل واضحة إلى المعتدي
واشنطن بوست عن صور أقمار صناعية: في 19 يونيوز كانت هناك 16 شاحنة على طول الطريق المؤدي لمجمع عسكري تحت الأرض صور اليوم التالي تظهر تحرك معظم تلك الشاحنات شمال غرب فوردو وتمركزها قرب مدخل الموقع
واشنطن بوست عن صور أقمار صناعية: نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في محيط منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم الأمريكي
تسنيم: اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي في البرلمان للرد على اعتداء الولايات المتحدة وسيتم بحث طريقة الردّ
رويترز عن مسؤول إيراني: تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو إلى مكان غير معلوم وتم تقليص عدد العاملين بالمنشأة إلى الحد الأدنى
الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الأخيرعلى إسرائيل تضمن إطلاق أربعين صاروخا يعمل بالوقوديْن الصلب والسائل
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ررون ديرمير يحمد ربه على هذا اليوم ويقول تباركت أنت أيها الرب الذي سمحت لنا بأن نبلغ هذا اليوم ونتنياهو يعيد نشر التغريدة
בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה— Ron Dermer - רון דרמר (@AmbDermer) June 22, 2025
Blessed are You Lord our God, Ruler of the Universe who has given us life, sustained us, and allowed us to reach this day.
إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين: إدارة ترامب تستعد لرد محتمل من إيران وستكون الساعات ال48 المقبلة مثيرة للقلق ولا نعرف ما اذا ما كان أي رد فعل انتقامي سيستهدف مواقع خارجية او محلية ام كليهما
رويترز عن رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن السماح لإيران أبدا بتطوير سلاح نووي وأمريكا اتخذت إجراء للحد من هذا التهديد
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولرو: هجوم أمريكا على المنشآت النووية يجعل لإيران الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: البنتاغون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران بعد الضربات التي استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: إيران تمتلك وسائل عدة للردّ بما في ذلك قدرات بحرية تمكنها ممن إغلاق مضيق هرمز
إعلام إسرائيلي: مواطنون لا يزالون عالقين تحت الأنقاض والطوارئ تعمل على إجلاء سكان منطقة مكتظة وسط إسرائيل
يسرائيل هيوم: ارتفاع عدد المصابين إثر الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27
الحرس الثوري الإيراني: الموجة العشرين استهدفت مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولووجية ومراكز قيادة وسيطرة
وكالة تسنيم عن الحرس الثوري: استخدمنا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى في الموجة العشرين للغارات على إسرائيل
هاآرتس: إيران أطلقت أكثر من 25 صاروخا على إسرائيل بعد الضربة الأمريكية على منشآتها النووية
يسرائل هيوم: الجيش الإسرائيلي يحقق في انخفاض نسبة اعتراض الصواريخ في الضربة الإيرانية الأخيرة
وكالة مهر للأنباء عن الحرس الثوري: إطلاق صاروخ خيبر باتجاه إسرائيل لأول مرة في هذه العملية
ترامب في منشوره على تروث سوشال: أبارك لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد أي جيش آخر في العالم قادر على فعل هذا
June 21, 2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجمات على مواقع عسكرية غربي طهران
חיל האוויר החל כעת בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות במערב איראן.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 22, 2025
בנוסף, חיל האוויר תקף הבוקר באיראן משגרי טילים מוכנים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל, חיילים בכוחות הצבאיים האיראניים, וסגרו מעגל והשמידו משגרים שביצעו שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל לפני זמן קצר
كاتس يهنئ ترامب على ضرب المنشآت الإيرانية ويصف نتنياهو بالأسد
نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة إكس منشورا يشيد بالضربات الأمريكية لمواقع نووية إيرانية. وقال فيه: "أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي بتدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران، لمواصلة العملية الإسرائيلية وضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية تهدد إسرائيل ودول المنطقة ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة نفسها.
أهنئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قاد عملية "كالأسد" ومحاربة البرنامج النووي الإيراني، وعلاقته الوثيقة مع الولايات المتحدة، على هذا الإنجاز العظيم والتاريخي.
"إن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، لما فيه مصلحة السلام والأمن لكلا البلدين والعالم الحر بأسره