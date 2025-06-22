تهليل إسرائيلي وترقب للرد الإيراني بعد ضرب أمريكا المنشآت النووية لطهران

اعلان

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، ووصفها بأنها "اعتداء جسيم" ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال عراقجي في تصريحات فورية رداً على كلام الرئيس ترامب: "واشنطن ارتكبت انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عبر مهاجمتها منشآتنا النووية السلمية. أحداث هذا الصباح لها عواقب وخيمة، وعلى أعضاء الأمم المتحدة الشعور بالقلق البالغ إزاء هذا السلوك الإجرامي."

وأكد عراقجي أن لإيران الحق في الرد دفاعاً عن النفس وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وقال: "نحتفظ بكل الخيارات المتاحة للدفاع عن سيادتنا ومصالحنا الوطنية."

ترامب يعلن تدمير المواقع النووية الإيرانية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فجر الأحد عن تنفيذ الولايات المتحدة لضربات عسكرية دقيقة استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية استراتيجية هي: فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكداً أن الضربات حققت أهدافها بدقة عالية، وأن جميع الطائرات الأمريكية عادت سالمة إلى قواعدها.

وقال ترامب في خطاب مقتضب من البيت الأبيض: "نفذنا هجوماً ناجحاً للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو، الذي انتهى تماماً الآن. لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا."

وأضاف: "المنشآت الإيرانية النووية دُمرت بالكامل. الهدف من هذه الضربات كان تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي محتمل. الآن هو وقت السلام... يجب على إيران الموافقة على إنهاء هذه الحرب."

وحذر ترامب من أن الهجمات المستقبلية ستكون "أكبر بكثير" إذا لم تقبل إيران التفاوض، مشيراً إلى أن البنتاغون سيُعقِد مؤتمراً صحفياً لتقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا تسرب إشعاعي بعد الضربات الجوية

وردّت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على الضربات الجوية الأمريكية، وأكدت في بيان رسمي أن "لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين بالقرب من المنشآت النووية المستهدفة".

وأوضحت الهيئة أن الفرق الفنية قامت فوراً بإجراء الفحوص اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة، مشيرة إلى أنه "لم تسجل أي مؤشرات على تلوث إشعاعي بناءً على البيانات المسجلة حتى اللحظة."

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سكان قريبين من موقع فوردو قولهم إنهم "لم يشعروا بأي انفجارات شديدة"، وأن الوضع في المنطقة "طبيعي".

تفاصيل العمليات الجوية

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر دفاعية أن البحرية الأميركية أطلقت 30 صاروخ توماهوك من غواصات نحو أهداف داخل إيران الليلة، فيما شاركت 6 قاذفات من طراز "بي-2" في إسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات على موقع فوردو النووي، أحد أكثر المنشآت تحصيناً في البلاد.

كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلاً عن مصدر لم تسمه أنه تم خلال الهجوم الجوي استهداف مدخلي منشأة فوردو بقنبلتين خارقتين، مما أسفر عن تدمير البنية التحتية للموقع بشكل كامل.

التنسيق مع إسرائيل

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربة الأميركية نُفّذت بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإيراني يمثل "تهديداً وجودياً" ليس لإسرائيل فحسب، بل أيضاً للسلام العالمي.

وأضاف أن الرئيس ترامب اتصل به فور انتهاء العملية، معبراً عن امتنانه للتعاون بين البلدين.

${title} ${body}