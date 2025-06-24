Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حدث أمني "حساس" في خان يونس.. مقتل وإصابة ما يزيد على 20 جنديًا إسرائيليا في كمين نفذته حماس

تحركت قوات إسرائيلية على طول الحدود مع غزة، في جنوب إسرائيل، يوم الخميس 8 مايو 2025.
تحركت قوات إسرائيلية على طول الحدود مع غزة، في جنوب إسرائيل، يوم الخميس 8 مايو 2025. حقوق النشر  Ariel Schalit/ AP
حقوق النشر Ariel Schalit/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 3 جنود على الأقل وإصابة ما يزيد عن 17 آخرين في كمين نفذته حركة حماس في خان يونس، ولفتت إلى أن المؤسسة الأمنية فرضت رقابة على تفاصيله، التي لم يُنشر منها إلا القليل.

وقالت مواقع إسرائيلية غير رسمية إن طائرات سلاح الجو تدخلت حيث وقع الكمين، وشنت غارات كثيفة على المنطقة، ووصفت ما حدث بأنه "صعب جدًا".

والمعروف حتى الآن هو أن ناقلة جند مدرعة من نوع "بوما" تعرّضت استهدفت بصاروخ مضاد للدروع واشتعلت فيها النيران في خان يونس، ثم وقعت قوة إنقاذ أخرى في كمين ثانٍ حينما كانت تحاول إنقاذ الأولى.

وقد أسفرت الحادثة عن إصابة ومقتل ما يزيد عن 20 جنديًا ولا يزال هناك مفقودون في الميدان، وتوجد "مخاوف جدية" حول مصيرهم، كما عبّر الإعلام الإسرائيلي، الذي أكد أن سلاح الجو قدّم المساعدة في الإخلاء لمنع مسلحي حماس من الاقتراب من الجنود.

ونقلت مواقع عن الإسرائيليين في غلاف غزة قولهم إنهم كانوا يسمعون أصوات الطائرات العسكرية وهي تقل المصابين.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن اقتراب صفقة بين حماس وإسرائيل، إذ قال بشارة بحبح، الوسيط الأمريكي الفلسطيني، إن نسبة نجاح الاتفاق وصلت إلى حوالي 85%، وإنه إذا وصل الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بلا صلاحيات سيتفاجأ، فحماس مستعدة وتريد إنهاء الحرب، حسب تعبيره.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هناك صفقة على الطاولة بشأن غزة وعلى حماس أن تقبل بها".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت أن حماس تحتجز حاليًا 50 رهينة إسرائيلية في قطاع غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.

