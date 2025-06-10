عقوبات أمريكية تستهدف مؤسسات خيرية بزعم دعمها حركة حماس

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وشملت العقوبات جمعية "الوئام الخيرية" التي تتخذ من غزة مقرًا لها، حيث تتهم السلطات الأمريكية حركة حماس بالسيطرة على الجمعية، وتشير إلى أن مديرها التنفيذي محمد أبو مرعي يعمل لصالحها.

كما طالت الإجراءات جمعية "وقف فلسطين" (Filistin Vakfı) التي تتخذ من تركيا مقرًا لها ويرأسها زكي عبدالله إبراهيم عرعراوي، إلى جانب جمعية "البركة للأعمال الخيرية والإنسانية" في الجزائر، ومؤسسة "إسراء الخيرية" في هولندا، و"جمعية القبة الذهبية الخيرية" في إيطاليا.

وشملت العقوبات أيضًا جمعية خيرية منفصلة قالت الوزارة إنها على صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأفادت الوزارة بأن الأفراد الخمسة المشمولين بالعقوبات هم قياديون مرتبطون بشكل مباشر بهذه الجماعات.

وفي السياق، صرّح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر قائلاً: "الإجراء الذي أُعلن اليوم يبرز أهمية حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل تنظيمات مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تواصل استخدام واجهات خيرية وهمية لتمويل عملياتها الإرهابية والعسكرية".

وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى أن الطبيعة المشروعة لمعظم أنشطة التمويل الجماعي "قد تُصعّب على جهات إنفاذ القانون التحقيق في شبهات تمويل الإرهاب المرتبطة بجمع التبرعات عبر الإنترنت".

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه العقوبات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإدارة النزاعات الدولية عبر أدوات اقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتستهدف منظمات مصنفة "إرهابية".

وادّعت وزارة الخزانة أن كلًا من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لهما "تاريخ طويل في استغلال المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية لأغراض غير مشروعة".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات طالت مسؤولين قالت إنهم ساهموا في تنفيذ أجندة حماس، فضلًا عن وسطاء وأفراد مرتبطين بالحركة.