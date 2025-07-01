نتنياهو: الخطر الإيراني يفوق التهديد الذي مثلته القومية العربية تاريخيًا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن القضاء على ما وصفه بـ"التهديد الإيراني" يشكّل أولوية قصوى لحكومته، مشدداً على أن مشاركة الولايات المتحدة ليست شرطًا لتنفيذ الخطط الإسرائيلية في هذا الإطار. وأضاف أن تل أبيب ستتخذ "كافة الإجراءات الضرورية" لمواجهة هذا الخطر.

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واعتبر نتنياهو أن "الخطر الإيراني يفوق التهديد الذي مثلته تاريخيًا القومية العربية"، محذرًا من أن البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية لطهران يشكلان "تحديًا وجوديًا" لإسرائيل.

وفي سياق آخر، نقل موقع "واللا" العبري أن نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، لبحث "الأفكار النهائية" بشأن إدارة العمليات في غزة. ووفق الموقع، سيتم لاحقًا عرض هذه المقترحات على المجلس الوزاري المصغر للمصادقة عليها.

من جهته، قال البيت الأبيض إن إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين يُعدّ أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى استمرار التواصل الوثيق مع القيادة الإسرائيلية.

أما الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، فأكد وجود "نية أميركية جدية" لإعادة إحياء المفاوضات بشأن غزة، لكنه أشار إلى تعقيدات ميدانية تحول دون تقدم ملموس حتى اللحظة، لافتًا إلى أن الاتصالات بين الأطراف لا تزال جارية لصياغة مقترح يمكن البناء عليه.

ترامب: صفقة غزة أولوية

وكن الرئيس ترامب دعا عبر منصته "تروث سوشيال" إلى التوصل سريعًا إلى اتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين. وقال إن نتنياهو "يقترب من صفقة مع حماس تشمل استعادة الرهائن"، محذرًا من أن "مهزلة محاكمته"، على حد وصفه، قد تُعرقل التفاوض مع كل من حماس وإيران.