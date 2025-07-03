Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الحرائق في كريت اليونانية لا تزال خارج السيطرة والسلطات تكافح لتجنب الأسوأ

اشتعلت النيران في منطقة أخليا قرب بلدة ييرابيترا الساحلية على الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025
بقلم: يورونيوز
نشرت في
يكافح المئات من رجال الإطفاء والطائرات النيران التي التهمت الغابات والمنازل في جزيرة كريت اليونانية، وسط تحذيرات من تكرار حرائق كارثية كتلك التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

اجتاحت النيران جزيرة كريت الجنوبية في اليونان، بعدما اندلع حريق هائل ساعد على انتشاره هبوب الرياح ، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 1500 شخص من الفنادق والمنازل.

وأوضحت هيئة الإطفاء أن 230 رجل إطفاء بدعم من عشر طائرات مكافحة الحرائق يواجهون النيران التي أتت على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في منطقة ييرابيترا على الساحل الجنوبي للجزيرة.

وقالت قوات خفر السواحل إن شخصين تم إجلاؤهما بالقوارب ليلًا، فيما جرى وضع ستة قوارب خاصة بحالة تأهب تحسّبًا لأي عمليات إنقاذ إضافية عبر البحر.

وأشارت التقارير إلى تضرر عدد من المنازل بعد أن امتدت ألسنة اللهب إلى الغابات الكثيفة على التلال تحت تأثير الرياح العاتية، بينما أصدرت خدمات الطوارئ والحماية المدنية تنبيهات عاجلة على الهواتف المحمولة طالبت فيها السكان بمغادرة منازلهم وعدم العودة لحماية ممتلكاتهم.

وغطت الحرائق سماء الليل بوهجها، بينما كانت النيران تتسلل نحو المناطق السكنية.

وأكد مسؤولون معالجة عدد من الأهالي من صعوبات في التنفس، دون الإبلاغ عن إصابات خطيرة حتى الآن.

وتصاعدت سحب كثيفة من الرماد فوق المنطقة، انعكست عليها أضواء سيارات الإطفاء والصهاريج المنتشرة على الطريق الساحلي قرب منتجعي فيرما وأخيليا جنوب شرق كريت.

وتعد الجزيرة من أبرز المقاصد السياحية في البلاد، سواء للسياح الأجانب أو اليونانيين.

وتواجه البلاد حرائق غابات متكررة خلال الصيف الحار والجاف، إذ تعاملت فرق الإطفاء هذا العام بالفعل مع عشرات الحرائق في مختلف المناطق.

ويستحضر اليونانيون مأساة عام 2018 حين اجتاح حريق ضخم بلدة ماتي الساحلية شرق أثينا، محاصرًا الأهالي في المنازل والطرقات أثناء محاولتهم الفرار، وأدى إلى مصرع أكثر من 100 شخص، بينهم من قضوا غرقًا وهم يحاولون الفرار من ألسنة اللهب عن طريق البحر.

شارك هذا المقال محادثة

