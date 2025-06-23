رجال الإطفاء يكافحون حريقًا هائلًا في كوفيناس، في جزيرة خيوس بشرق بحر إيجه، اليونان
No Comment

فيديو. اليونان: تواصل جهود إطفاء حريق بجزيرة خيوس مع استمرار عمليات الإجلاء

آخر تحديث:

أصدرت السلطات اليونانية أوامر إجلاء جديدة في جزيرة خيوس، حيث يواصل رجال الإطفاء مكافحة حريق هائل اندلع بالقرب من المدينة الرئيسية للجزيرة لليوم الثاني على التوالي.

تستمر جهود إطفاء حريق هائل اندلع في جزيرة خيوس شرق بحر إيجه لليوم الثاني على التوالي، حيث تواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب الرياح القوية التي تؤجج النيران. الحريق اندلع بالقرب من المدينة الرئيسية في الجزيرة، مما استدعى تدخلًا طارئًا واسع النطاق وأثار قلق السكان في المنطقة.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن 190 رجل إطفاء شاركوا في مكافحة الحريق يوم الاثنين، بدعم من 35 مركبة إطفاء، وخمس مروحيات وطائرتين لإلقاء المياه. وقد ساهمت الرياح القوية، التي بدأت منذ يوم الأحد، في تعطيل جهود السيطرة على الحريق.

كما تم إرسال تنبيهات عبر الهواتف المحمولة إلى سكان المنطقة، داعية إلى إخلاء 16 قرية وتجمعا سكنيا في ضواحي مدينة خيوس منذ بدء الحريق يوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن حرائق الغابات منتشرة في اليونان خلال فصل الصيف بسبب الأجواء الحارة والجافة، لكن الخبراء يؤكدون أن تغير المناخ السريع زاد من حدتها وتفاقمها.

