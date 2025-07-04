عملية "غير مسبوقة" في قلب سوريا: تقارير عن إنزال إسرائيلي قرب دمشق وتوغّل قرب الحدود اللبنانية

نفذت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، عملية ميدانية داخل الأراضي السورية، في منطقة يعفور الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة دمشق. وبحسب مصادر سورية فقد تم نُقل عناصر القوة بواسطة ثلاث مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهبطوا في موقع يُعتقد أنه كان يستخدم سابقًا من قبل الحرس الجمهوري السوري خلال حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وذكرت المصادر أن العملية استمرت نحو خمس ساعات، وشملت "أعمال تفتيش" داخل الموقع، دون توفر تفاصيل إضافية بشأن أهداف المهمة أو نتائجها.

توغل قرب الحدود اللبنانية

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات مدرعة دخلت إلى قرية رخلة السورية، الواقعة قرب الحدود مع لبنان. ووصفت هذه الخطوة بأنها "الأولى من نوعها في هذه المنطقة".

جنود من القوات الخاصة الإسرائيلية يجمعون أسلحتهم ويستعدون للمشاركة في مناورة عسكرية، الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004. AP Photo

خلفية أمنية

تأتي هذه الأنباء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عن اعتقال عدد من الأفراد في جنوب سوريا، قال إنهم ينتمون إلى "خلية إرهابية مرتبطة بإيران". وذكر بيان للجيش أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها خلال تحقيقات سابقة، وأسفرت عن تنفيذ مداهمات ليلية واعتقال عدد من "المشتبه بهم".

تطور لافت في خريطة التحركات الإسرائيلية

يُشار إلى أن إسرائيل نفّذت في السنوات الأخيرة عددًا من العمليات الجوية والبرية في سوريا، استهدفت بحسب بياناتها الرسمية مواقع مرتبطة بإيران أو جماعات تصفها بـ"المدعومة من طهران". إلا أن العمليات البرية المباشرة داخل العمق السوري، وخاصة قرب العاصمة، تبقى نادرة الحدوث، ما يجعل هذه التقارير - إن تأكدت - تطورًا لافتًا في طبيعة التحركات الإسرائيلية على الساحة السورية.