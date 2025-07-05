فيضانات عارمة في تكساس: 13 قتيلاً على الأقل وأكثر من 20 فتاة في عداد المفقودين

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم ولا يزال أكثر من 20 فتاة كنّ يحضرن مخيمًا صيفيًا في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة استمرت لأشهر في غضون ساعات في ولاية تكساس يوم الجمعة.

قامت فرق البحث بعمليات إنقاذ بالقوارب وطائرات الهليكوبتر في لإجلاء العالقين في مياه الفيضانات بينما لجأ مواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة يائسة للحصول على معلومات عن أحبائهم في المنطقة.

هطل ما لا يقل عن 25 سم من الأمطار خلال الليل في وسط مقاطعة كير، مما تسبب في فيضان نهر قريب.

وقال دان باتريك، نائب حاكم ولاية تكساس: "بعض الجثث تعود لبالغين وبعضها لأطفال"، وأضاف: "مرة أخرى، لا نعرف من أين أتت هذه الجثث".

قامت فرق الإنقاذ بالعشرات من عمليات الإنقاذ، وواصلت فرق الطوارئ البحث عن المفقودين. ويشمل ذلك أكثر من 20 فتاة كنّ في مخيم صيفي تضرر جراء الفيضانات.

وقال دان باتريك إن هناك عمليات بحث واسعة النطاق وستستمر طوال الليل وقد استُنفرت فيها طائرات الهليكوبتر وتسع فرق إنقاذ وأشخاص على الأرض أيضا.

وأضاف: "أدعو سكان تكساس للصلاة والدعاء بعد ظهر اليوم من أجل أن يتم العثورعلى هؤلاء الفتيات الصغيرات"، متوقعا أن تتغير حصيلة الضحايا المؤكدين خلال الساعات القادمة.

وكانت السلطات المحلية قد أصدرت تحذيرًا من الفيضانات يوم الخميس، وقدرّت هطول كميات من الأمطار بما يصل إلى 17 سم، لكن التنبيه تحوّل إلى تحذير من الفيضانات من احتمال أن يمس ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال الليل.

وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن الولاية توفر الموارد للسكان المتضررين من الفيضانات.