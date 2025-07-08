افتتاح أول مدينة "ليغولاند" في الصين بمدينة شنغهاي

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ويضم المنتزه أكثر من 3,000 نموذج مصغّر صُممت يدويًا باستخدام نحو 85 مليون مكعب ليغو، تشمل معالم صينية شهيرة مثل سور الصين العظيم، ومعبد السماء، ومنطقة "البوند" في شنغهاي.

وقال جون ياكوبسن، المدير التنفيذي في "ميرلين إنترتينمنتس"، إن المنتزه يستهدف أكثر من 55 مليون زائر محتمل ضمن نطاق ساعتين بالسيارة، إلى جانب سكان دلتا نهر اليانغتسي البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

وحظي المنتزه بإشادة الزوار في يومه الأول، حيث وصفت إحدى الزائرات التجربة بأنها "مبهرة وعصرية"، رغم الانتقادات التي طالته خلال فترة التشغيل التجريبي. وتتراوح أسعار التذاكر بين 319 و599 يوانًا (44–84 دولارًا)، ويقدم المنتجع عروضًا حية، وفضاءات تفاعلية للأطفال أيضا.