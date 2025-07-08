فيديو. عواصف عنيفة تضرب وسط أوروبا بعد موجة حر شديدة

في شمال إيطاليا، لقيت امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا مصرعها قرب مدينة ميلانو بعد أن سقطت عليها شجرة بفعل الرياح العاتية. كما أُصيب عاملان من فرق البلدية أثناء مشاركتهما في إزالة الحطام خلال الليل.

وتسببت العواصف في أضرار جسيمة طالت عدة دول، بينها هنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا وصربيا، حيث شهدت الأخيرة اندلاع مئات حرائق الغابات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وفي كرواتيا، تسببت الأمطار الغزيرة في تضرر منشآت حيوية بينها ملعب وميناء مدينة سبليت.

أما في سلوفاكيا، فتجاوزت سرعة الرياح حاجز 100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى اقتلاع أسقف منازل وتعطيل حركة النقل والمواصلات.

ويحذر العلماء من أن موجات الحر والعواصف العنيفة باتت أكثر تكرارًا وحدة نتيجة تغيّر المناخ، في وقتٍ تواجه فيه أوروبا تزايدًا في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة عامًا بعد عام.