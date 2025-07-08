Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
رجل إطفاء يزيل الأنقاض من شارع في سبليت، كرواتيا، الثلاثاء، 8 يوليو 2025، بعد عاصفة قوية.
No Comment

فيديو. عواصف عنيفة تضرب وسط أوروبا بعد موجة حر شديدة

آخر تحديث:

اجتاحت عواصف قوية مناطق واسعة من وسط وشرق أوروبا خلال الأيام الماضية، مخلفةً خسائر بشرية ومادية كبيرة، في أعقاب موجة حر شديدة ضربت القارة.

في شمال إيطاليا، لقيت امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا مصرعها قرب مدينة ميلانو بعد أن سقطت عليها شجرة بفعل الرياح العاتية. كما أُصيب عاملان من فرق البلدية أثناء مشاركتهما في إزالة الحطام خلال الليل.

Related

وتسببت العواصف في أضرار جسيمة طالت عدة دول، بينها هنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا وصربيا، حيث شهدت الأخيرة اندلاع مئات حرائق الغابات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وفي كرواتيا، تسببت الأمطار الغزيرة في تضرر منشآت حيوية بينها ملعب وميناء مدينة سبليت.

أما في سلوفاكيا، فتجاوزت سرعة الرياح حاجز 100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى اقتلاع أسقف منازل وتعطيل حركة النقل والمواصلات.

ويحذر العلماء من أن موجات الحر والعواصف العنيفة باتت أكثر تكرارًا وحدة نتيجة تغيّر المناخ، في وقتٍ تواجه فيه أوروبا تزايدًا في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة عامًا بعد عام.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان