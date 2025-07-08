تصعيد مستمر في الضفة المحتلة: جرافات إسرائيلية تدخل عناتا تمهيدًا لهدم عدة منازل

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دخلت قوات إسرائيلية مدعومة بجرافات عسكرية صباح الثلاثاء، 8 تموز/يوليو، حي ضاحية السلام في بلدة عناتا، شمال شرق القدس، بالضفة الغربية، وذلك استعدادًا لتنفيذ عمليات هدم لمنازل، وفقًا لما أفادت به وكالة "Silwanic" المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة هدم واسعة النطاق تنفذها السلطات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة. ووصفت بعض وسائل الإعلام العربية هذه الحملة بأنها "الأكبر منذ عام 1967".

وقد شملت الإجراءات الإسرائيلية إجلاء سكان من ثلاثة مخيمات للاجئين هي: جنين، طولكرم، ونور شمس، حيث أُعلنت هذه المناطق مناطق مغلقة. وبحسب مصادر إعلامية، فإن الجيش الإسرائيلي أبلغ السكان بأن الدخول إلى هذه المناطق سيكون معرضًا لإطلاق النار.

وأضافت أن مئات المنازل قد هُدمت بالفعل، بينما أُدرجت منازل أخرى ضمن جدول للهدم خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث رُصدت زيادة في وتيرة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.