Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مذكرات توقيف دولية بحق قادة طالبان على خلفية انتهاك حقوق المرأة

تدهورت أوضاع النساء في أفغانستان منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة
تدهورت أوضاع النساء في أفغانستان منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: Clea Skopeliti & يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق القائد الأعلى لحركة طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، وتقييد تعليمهنّ وانتهاك حقوقهنّ.

وتتهم مذكرتا المحكمة الجنائية الدولية، الصادرتان يوم الثلاثاء، الزعيمين بـ"الأمر أو التحريض أو التشجيع" على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على أساس الجنس، وذلك منذ استيلائهما على السلطة قبل أربع سنوات.

وتُشير المذكرتان إلى القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، عبد الحكيم حقاني.

وإلى جانب اضطهاد النساء والفتيات، تتهم المحكمة الجنائية الدولية قادة طالبان أيضًا باستهداف "أشخاص آخرين.. بسبب اعتبار بعض أشكال التعبير عن الجنس و/أو الهوية الجنسية غير منسجمة مع سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي".

وأشارت المحكمة إلى أن الأشخاص "الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لحقوق النساء والفتيات" تعرضوا أيضًا للاضطهاد بدوافع سياسية.

مقاتل من طالبان يراقب المكان بينما تنتظر النساء الحصول على مساعدات غذائية في كابل، 23 أيار/مايو 2023.
مقاتل من طالبان يراقب المكان بينما تنتظر النساء الحصول على مساعدات غذائية في كابل، 23 أيار/مايو 2023. AP Photo

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، فرضت قيودًا شديدة على حقوق الفتيات والنساء، وقلّصت بشكل واسع حرياتهن في التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحرية التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين، وذلك من خلال المراسيم والقرارات الرسمية.

وشهدت حقوق المرأة في أفغانستان تراجعًا واسعًا، حيث شملت اللوائح الجديدة ما يُعرف بـ"قوانين الآداب" التي تُلزم النساء بارتداء غطاء للوجه، وتمنعهن من مغادرة المنزل أو السفر من دون "ولي أمر" ذكر.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، ارتفعت حالات زواج القاصرات وتزايدت حالات الاحتجاز التعسفي للفتيات والنساء الفارّات من سوء المعاملة.

Related

وقد فرضت حركة طالبان حظرًا على سماع صوت المرأة في الأماكن العامة، في إطار سياسات تُلزم النساء بإخفاء وجوههن وأجسادهن وأصواتهن خارج المنزل.

وأعلن زعيم حركة طالبان آخوند زاده، في آذار/مارس 2024، أن السلطات ستستأنف تنفيذ عقوبة الرجم علنًا حتى الموت بحق النساء.

كما منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالتعليم الثانوي، وحرمت النساء من معظم الوظائف في القطاع العام.

وتعرض الرجال والفتيان أيضًا لانتهاكات، شملت الضرب أو الاحتجاز بسبب مخالفة القواعد المرتبطة بالملابس أو تسريحات الشعر التي تُعتبر "غير إسلامية"، وذلك وفقًا لمشروع "الشاهد الأفغاني" التابع لمركز مرونة المعلومات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

وسط اضطرابات في "إمبراطورية" ماسك.. استقالة مفاجئة للرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"

"كلّه إلا الرئيس".. القضاء التركي يحجب روبوت "غروك" بعد اتهامه بالتطاول على أردوغان

تقرير أممي: حظر زراعة الخشخاش المستخدم لإنتاج الأفيون ألحق خسائر فادحة بمزارعي أفغانستان