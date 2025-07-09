الثاني في 3 أيام.. هجوم حوثي ضد سفينة يونانية في البحر الأحمر وبدء عملية إجلاء الطاقم

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الهجوم على السفينة، التي تملكها شركة يونانية، جاء في وقت متأخر من مساء الاثنين، ويُعتقد أنه تم بواسطة طائرات بحرية مسيرة وقذائف صاروخية أُطلقت من زوارق سريعة.

ولم يتبنى الحوثيون الهجوم حتى الآن، لكنه يأتي بعد ساعات من ضلوعهم في مهاجمة سفينة MV Magic Seas في البحر الأحمر.

وقد نقلت وكالة "رويترز" عن شركة أمن بحري، يوم الأربعاء، أن مهمة لإجلاء طاقم السفينة اليونانية Eternity C التي هوجمت قبالة سواحل اليمن قد بدأت.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي الحوثي غير المبرر على سفينتي الشحن المدني، معتبرة أن ذلك يُظهر التهديدات التي يشكلها الحوثيون على حرية الملاحة والأمن الإقليمي".

وأضافت واشنطن في بيان: "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري."

وقالت مصادر في مجال الأمن البحري لـ "رويترز" إن سفينة Eternity C، التي يضم طاقمها 21 فلبينيًا وروسياً واحدًا، كانت تسبح بلا اتجاه وتميل إلى جانبها بعد الهجوم.

وأكدت المصادر أن اليونان كانت تجري محادثات دبلوماسية مع السعودية بشأن الحادث.

ومنذ نوفمبر 2023، أطلق الحوثيون مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن في البحر الأحمر، معلنين استهدافهم للسفن المرتبطة بإسرائيل.

ورغم توقيعهم على هدنة مع واشنطن في مايو الماضي، تعهدت لجماعة بالاستمرار في مهاجمة السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل.