في خطوة فاجأت إسرائيل... اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين وواشنطن بوساطة عمانية

أعلنت سلطنة عمان عن نجاح مساعيها الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، وذلك في لحظة سياسية لافتة تتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية العمانية، أن الاتفاق ينص على التزام الطرفين بعدم استهداف بعضهما البعض مستقبلاً، بما في ذلك الامتناع عن مهاجمة السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعربت السلطنة عن شكرها للطرفين على ما وصفته بـ"النهج البنّاء" الذي أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية، مؤكدة أن هذا التطور جاء ثمرة لاتصالات مكثفة أجرتها مسقط مع كل من واشنطن والسلطات في صنعاء، في إطار مساعيها الدؤوبة لتخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في الممرات المائية الحيوية.

من جانبه، أعلن ترامب أنه قرر إيقاف الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن "الجماعة قد استسلمت ولم تعد تريد القتال"، بحسب تعبيره.

وكانت إدارته قد شنت ضربات جوية ضد الحوثيين في شهر مارس، لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: "سنوقف القصف. لقد استسلموا، والأهم من ذلك أننا سنأخذ بكلمتهم."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن هذا تطور إيجابي جدًا. لقد كانوا يستهدفون عددًا كبيرًا من السفن."

وقبل أن يفسح المجال أمام المتحدث باسم البيت الأبيض، كارني، لإلقاء بيانه الافتتاحي، لمح ترامب إلى "إعلان كبير جدًا جدًا"، مشيرًا إلى أنه سيكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة قبل رحلته المرتقبة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، من دون أن يوضح إن كان للإعلان صلة بالرحلة.

ورفض ترامب الكشف عن مضمون الإعلان، لكنه وصفه بأنه "واحد من أهم الإعلانات التي تم الإدلاء بها منذ سنوات، ويتعلق بموضوع معين."

وقال الرئيس ترامب: "تلقّينا الليلة الماضية أخبارًا جيدة للغاية. لقد أُبلغنا من جانب الحوثيين -أو هكذا قيل لنا على الأقل- أنهم لم يعودوا يرغبون في القتال. لا يريدون القتال ببساطة، وسنحترم ذلك."

وتابع: "سنوقف القصف، وقد أعلنوا استسلامهم. لكن الأهم من ذلك، أننا سنأخذ بكلمتهم. يقولون إنهم لن يستهدفوا السفن بعد الآن، وهذا هو الهدف الأساسي من عملياتنا."

وختم: "لقد علمنا بهذا للتو، وأراه أمرًا إيجابيًا جدًا. لقد كانوا يعطّلون العديد من السفن المارة، كما تعلمون، في عدد من الممرات البحرية، ليس فقط في القناة بل في أماكن أخرى أيضًا. وأنا سأقبل بكلمتهم، وسنوقف قصف الحوثيين."