هجوم مسلح على سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

أفادت مجموعة بريطانية مختصة بمراقبة النشاطات البحرية، بأن سفينة تعرضت لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي لليمن، من قبل مسلحين استخدموا الأسلحة النارية وقذائف صاروخية. ولم تُعرف فوراً الجهة المسؤولة عن الحادث.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة إن الهجوم وقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإن فريقاً أمنياً مسلحاً كان على متن السفينة ردّ على مصدر إطلاق النار، مشيراً إلى أن الوضع ما زال متداخلاً وأن التحقيقات جارية.

بدورها، حذّرت شركة "أمبري" للأمن البحري من أن سفينة شحن تجارية تعرضت للهجوم من ثماني قوارب سريعة أثناء تحركها شمالاً في البحر الأحمر، وأكدت أن الهجوم لا يزال مستمراً.

من جهته، أحال الأسطول الخامس الأمريكي المسؤوليات المتعلقة بالحادث إلى القيادة الأمريكية الوسطى، التي لم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً حول الواقعة.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وبعيد التصعيد بين إيران وإسرائيل والضربات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وتشن جماعة الحوثيين هجمات متكررة منذ نوفمبر 2023 باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة ضد سفن تجارية وعسكرية في البحر الأحمر، في خطوة وصفوها بأنها دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقد بلغ عدد السفن المستهدفة أكثر من 100 سفينة خلال هذه الفترة، أدت إلى غرق اثنتين منها ومقتل أربعة بحارة.

وانخفضت حدة الهجمات مؤخراً بعد أن أعلنت الجماعة وقف عملياتها بشكل أحادي، حتى تم توجيه ضربات واسعة من قبل القوات الأمريكية في منتصف مارس الماضي، والتي أنهت حالة الهدوء لاحقاً، لكن الجماعة لم تستأنف هجماتها على السفن، واكتفت بإطلاق بعض الصواريخ على إسرائيل، آخرها صاروخ زعمت الجماعة إطلاقه يوم الأحد، بينما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وعلى الصعيد الداخلي، لا تزال الحرب في اليمن مستمرة بين الحوثيين والحكومة المعزولة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، دون أي تطورات ميدانية واضحة في الأفق.

كما ينشط القراصنة الصوماليون في المنطقة، إلا أن أهدافهم تتركز عادة على اختطاف السفن لأغراض السرقة أو طلب الفدية، وليس ضمن سياق سياسي كما هو الحال مع الحوثيين.