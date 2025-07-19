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مقتل ثلاثة أشخاص في "حادث" بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس

تتواجد الشرطة وسيارات الطوارئ في موقع الانفجار في أكاديمية بيسكايلوز سنتر للتدريب في شرق لوس أنجلوس يوم الجمعة 18 يوليو 2025.
تتواجد الشرطة وسيارات الطوارئ في موقع الانفجار في أكاديمية بيسكايلوز سنتر للتدريب في شرق لوس أنجلوس يوم الجمعة 18 يوليو 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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أعربت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارن باس، عن تعازيها لعائلات الضحايا، وكتبت على "إكس" أن "قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الانفجار".

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أمس الجمعة، في "حادث" وقع داخل مركز تدريب تابع للشرطة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحسب ما أعلنت الحكومة الأميركية، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار خلال تدريبات ميدانية.

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وكتبت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، على منصة "إكس" أن "حادثاً مروعاً أسفر على ما يبدو عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة تدريبية"، مشيرة إلى أن فريقاً من المحققين وصل إلى الموقع ويعمل حالياً على جمع المعلومات.

من جهته، أفاد مكتب حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بأنه "تم إبلاغه بوقوع انفجار ويتابع تطورات الحادث عن كثب".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن الحادث، الذي وقع في مركز تدريب بيسكالو شرق لوس أنجلوس، كان عرضيًا، وأسفر عن مقتل ثلاثة من مساعدي قائد الشرطة. ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مصادر مطلعة أن الانفجار وقع أثناء تدريبات على إزالة متفجرات.

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بدورها، أعربت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارن باس، عن تعازيها لعائلات الضحايا، وكتبت على "إكس" أن "قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الانفجار"، مضيفة أن "فرقًا متخصصة في الحرائق المفتعلة وتفكيك القنابل تعمل في الموقع".

وأشارت "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن مراكز التدريب التابعة لمكتب الشريف شهدت في السنوات الأخيرة عدة حوادث مشابهة، من بينها اندلاع ما لا يقل عن أربعة حرائق في مقطورات تدريب مخصصة لاختبارات الرماية خلال الاثني عشر عامًا الماضية.

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