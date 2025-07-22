لكسر الحصار عن القطاع.. كتلة برلمانية إيرانية تقرر إرسال باخرة مساعدات إلى غزة

وأوضح روانبخش في تصريحات صحفية، عقب اجتماع طارئ عقدته كتلة "محور المقاومة" داخل مجلس الشورى، أن الاجتماع ناقش "الوضع الإنساني المأساوي في غزة، وخطر المجاعة الذي يهدد السكان، وسبل التحرك العاجل للضغط على المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مخاطبة الرأي العام العالمي بشأن أزمة غزة، والتحرك الدبلوماسي والبرلماني باتجاه الدول الإسلامية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لحثّها على المشاركة في إرسال مساعدات غذائية عبر البحر، على شكل سفن تنطلق من عدة دول نحو غزة.

وأضاف: "نحن نعمل كذلك على التواصل مع مصر والأردن لإشراكهما في هذا التحرك، باعتبار أن المعابر الرئيسية مع غزة تقع تحت سيطرتهما، وفي حال وافقتا على فتح الطريق، فإن المواد الغذائية جاهزة للشحن من مختلف الدول".

كما كشف روانبخش عن مساعٍ داخلية للتنسيق مع المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي من أجل تنظيم تحركات شعبية واسعة يوم الجمعة، "تتضمن مسيرات تنديد بجرائم إسرائيل وجمع مساعدات غذائية تُخصص لدعم هذه السفن".

ودعا النائب الإيراني إلى تسليط الضغط العالمي على القاهرة وعمّان من أجل السماح بإدخال الغذاء إلى غزة، قائلاً: "إن الضغط الشعبي في هاتين الدولتين يمكن أن يدفع حكومتيهما للسماح بمرور المساعدات، وإلا فإن إسرائيل ستواصل إغلاق المعابر حتى لو أدى ذلك إلى كارثة إنسانية تهدد حياة مليوني فلسطيني".

وانتقد روانبخش "صمت المجتمع الدولي"، قائلاً إن "المنظمات الدولية لم تتحرك بشكل فعّال حتى الآن"، داعيًا طلاب الجامعات إلى التظاهر أمام مقار الأمم المتحدة احتجاجًا على "الصمت العالمي تجاه المجاعة والجرائم في غزة".