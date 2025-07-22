Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بانتظار توقيع بوتين.. البرلمان الروسي يقر قانونًا لمعاقبة البحث عن محتوى "متطرف" على الإنترنت

يحضر النواب جلسة في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، في موسكو، روسيا، يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز 2025.
يحضر النواب جلسة في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، في موسكو، روسيا، يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز 2025. حقوق النشر  AP/The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service
حقوق النشر AP/The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

نصّ القانون الذي وافق عليه النواب الروس على معاقبة عمليات البحث عن محتوى يُصنف "متطرفًا" على الإنترنت، مع فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف روبل.

أقرّ النواب في مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء 22 تموز/يوليو، في القراءة الثالثة، مشروع قانون جديد ينصّ على معاقبة عمليات البحث عبر الإنترنت عن محتوى تُصنّفه السلطات على أنه "متطرف"، وذلك في سياق تشديد حملة القمع التي تشهدها البلاد.

وينصّ القانون على فرض غرامات تصل إلى خمسة آلاف روبل (نحو 55 يورو) على الأفراد الذين يُجرون عمليات بحث عن هذا النوع من المحتوى. ولا يزال القانون بانتظار مصادقة مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Related

وجاء التصويت بعد ساعات من توقيف عدد من النشطاء وصحافية من صحيفة "كوميرسانت" الروسية أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدوما ضد مشروع القانون.

وكان المعارض بوريس ناديجدين، الذي مُنع من الترشح لمنافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في آذار/مارس 2024، قد دعا إلى هذه التظاهرة. إلا أن بلدية موسكو سارعت إلى حظرها بحجّة "الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا".

اعتقالات في صفوف صحافيين بسبب تسريب معلومات

بالتوازي مع ذلك، أفادت وكالات أنباء روسية بأنّ السلطات اعتقلت، الثلاثاء، خمسة صحافيين، بينهم رئيس تحرير موقع "بازا" الإخباري، في إطار تحقيق يتعلق بتسريب معلومات من الشرطة.

ويُعدّ "بازا" من المنصات الإخبارية الأكثر متابعة في روسيا، حيث يتجاوز عدد مشتركيه 1.6 مليون. وقد تأسس الموقع عام 2019، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع مصادر أمنية تُزوّده بمعلومات حصرية.

وكان الموقع قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرّض مكتبه للمداهمة، وتوجّه الشرطة إلى منزل رئيس تحريره غليب تريفونوف، الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن محامي المنصة، أليكسي ميشالشيك، أن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر واعتقلت خمسة أشخاص، أُفرج لاحقًا عن اثنين منهم.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

لوكاشينكو يطالب مجددًا بتكثيف التنقيب عن النفط في بيلاروسيا

بعد تصاعد العنف المرتبط بالمخدرات.. مدن فرنسية تفرض حظر تجول ليلي على القاصرين

فتوى شرعية بوجوب "كسر الحصار" عن غزة.. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحذر من "الإبادة بالتجويع"