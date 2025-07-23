بعد أن اتهمت بريجيت بأنها "متحولة جنسيًا".. الزوجان ماكرون في مواجهة قضائية ضد إعلامية أمريكية

وفقاً لوثائق الدعوى التي قُدّمت يوم الأربعاء، يتّهم الزوجان ماكرون أوينز – إلى جانب شركاتها – بإطلاق مزاعم "كاذبة وفاحشة" طالت الحياة الشخصية للرئيس وزوجته، من بينها اتهام بريجيت ماكرون بأنها "رجل بيولوجي خضع لتحول جنسي"، إضافة إلى مزاعم بأنها سرقت هوية امرأة أخرى، وأن الزوجين ماكرون يرتكبان جرائم تتراوح بين التزوير والاحتيال وسفاح القربى، بل وربط انتخاب ماكرون ببرنامج أمريكي سري للتحكم العقلي مثل مشروع "MKUltra".

وقالت أوينز، المعروفة بخطابها اليميني الاستفزازي، في تصريحات أوائل عام 2024 إنها "تراهن بمهنتها كاملة على كون بريجيت ماكرون رجلًا". ومنذ ذلك الحين، واصلت تكرار هذه الادعاءات عبر سلسلة بودكاست من ثماني حلقات تحت عنوان Becoming Brigitte.

مطالبات قانونية ورفض التراجع

وبحسب الدعوى، أرسل محامو ماكرون ثلاث مطالبات منفصلة إلى أوينز تطلب منها التراجع عن تصريحاتها، مشيرين إلى أدلة تنفي ادعاءاتها. إلا أن أوينز لم تتراجع، بل استخدمت تلك المطالبات لمواصلة "السخرية من الزوجين واختلاق أكاذيب جديدة أكثر ضررًا"، بحسب البيان الصادر عن مكتب المحاماة الأمريكي Clare Locke الذي يمثل الزوجين ماكرون.

وأضاف الزوجان في بيان مشترك: "لقد منحناها كل الفرص للتراجع، لكنها رفضت. حملة أوينز لم تكن فقط حملة أكاذيب، بل كانت مصممة عمدًا لإيذائنا وإلحاق الضرر بعائلاتنا وكسب الشهرة. نأمل أن تضع هذه الدعوى حدًا نهائيًا لهذا التشهير".

ضرر شخصي وتكاليف باهظة

تشير الدعوى إلى أن هذه المزاعم سببت "حملة إذلال عالمية" للزوجين ماكرون، وجعلت حياتهما اليومية هدفًا لـ"تنمّر لا يتوقف"، إلى جانب تكبدهما "مبالغ طائلة لتصحيح السجل العام"، بما في ذلك مصاريف قانونية وإعلامية.

ونقل نص الدعوى: "في كل مرة يغادر فيها الزوجان منزلهما، يفعلان ذلك وهما يعلمان أن الآلاف قد سمعوا – وربما آمنوا – بهذه الادعاءات الشنيعة. الأمر مهين، لا إنساني، وظالم بشكل عميق".

وتُعد هذه الخطوة من ماكرون استثنائية، إذ نادرًا ما يلجأ رؤساء دول إلى القضاء ضد صحفيين، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عدة دعاوى ضد وسائل إعلام أمريكية خلال الأشهر الأخيرة.

أوينز: "لن أصمت.. هذه أمريكا"

وفي أول رد فعل منها، قالت أوينز عبر متحدث باسمها إنها "لن تصمت"، مشيرة إلى أنها ستتحدث عن القضية في برنامجها مساء الأربعاء.

وصرّحت في بيان: "هذه حكومة أجنبية تحاول إسكات صحفي أمريكي مستقل ومهاجمة حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي. طلبت مرارًا إجراء مقابلة مع بريجيت ماكرون، لكنها بدلاً من الرد، لجأت إلى ترهيب الصحافة. في فرنسا يمكن للسياسيين إسكات الصحفيين، لكن هذه ليست فرنسا، هذه أمريكا".

الهجمات التي طالت بريجيت ماكرون، خاصة فيما يتعلق بمظهرها ومزاعم حول جنسها البيولوجي، ليست جديدة، لكنها اكتسبت زخماً في الولايات المتحدة بعد تبني أوينز لها علنًا.

وكانت عائلة ماكرون قد رفعت سابقًا دعاوى في فرنسا ضد امرأتين روجتا لنظرية مفادها أن بريجيت ماكرون رجل بيولوجيًا، حيث أُدينتا مبدئيًا بالتشهير، قبل أن تُلغى الإدانة، وتقدّمت بريجيت ماكرون بطعن في القرار.

ووفق تقرير لمركز Wilson صدر عام 2021، فإن هذه الحملات الزائفة التي تربط نساءً بارزات مثل ميشيل أوباما وكامالا هاريس بادعاءات عن "التحول الجنسي في السر"، هي جزء من خطاب "متجذر في كراهية النساء"، وتُستخدم لتقويض شرعية النساء في مواقع السلطة والتأثير.