الاتحاد الكوري الجنوبي يشتكي فريقا إيطاليا لدى الفيفا وصف لاعبه بـ"جاكي شان"

بقلم: يورونيوز

نفي نادي كومو الإيطالي، ما وصفه بالإدعاءات، حول اتهام لاعبه بالتّنمّر ضد زميل له من كوريا الجنوبية. وقال إنّه وقع "تهويل الحادث بشكل كبير".

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واحتج اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، رسميّا لدى الفيفا، على ما اعتبره "إساءة عنصرية" وجّهها لاعب من فريق كومو الإيطالي إلى مهاجمه الدولي هي تشان هوانغ.

واستاء هوانغ من مناداة زميل له باسم النجم السينمائي الكبير "جاكي شان". وهو ممثل من هونغ كونغ اشتهر بأدائه لأدوار الفنون القتالية في السينما العالمية.

ونقلا عن نادي كومو فإنّ لاعبه، الذي لم يذكر اسمه، قال: "تجاهله فهو يعتقد نفسه جاكي شان". وكان ذلك خلال مباراة تحضيرية الاثنين في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد.

ويلعب المهاجم البالغ 28 عاما هوانغ ضمن فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتتكرّر الهجمات العنصرية على لاعبي كوريا الجنوبية أثناء اللعب في دوري كرة القدم الأوروبية. فقد قُبض على 8 مشتبهين يبدو أنهم نشروا تغريدات عنصرية ضد نجم توتنهام الإنجليزي هيونغ مين سون سنة 2021.