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بعد تهديده بالسجن بسبب فيديو.. المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاً

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يغادر إدارة السجون بعد أن أمرت المحكمة العليا بتزويده بجهاز مراقبة كاحل إلكتروني في برازيليا، البرازيل، الجمعة 18 يوليو/ تموز 2025.
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يغادر إدارة السجون بعد أن أمرت المحكمة العليا بتزويده بجهاز مراقبة كاحل إلكتروني في برازيليا، البرازيل، الجمعة 18 يوليو/ تموز 2025. حقوق النشر  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
حقوق النشر Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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قضت المحكمة العليا في البرازيل الخميس بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطا، لكنها حذّرته من أنه سيتم توقيفه "فوراً" إذا انتهك مجددا حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية "لصالحه" يشكل "مخالفة معزولة".

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محاكمة وسوار مراقبة

يحاكم بولسونارو (70 عاما) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد منع منذ الأسبوع الماضي من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى، بسبب الاشتباه في وجود مساع لعرقلة محاكمته.

ومن المتوقع أن تنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022) خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) بعدما هزمه في انتخابات عام 2022.

في إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو منذ الجمعة على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير.

واعتبر القاضي دي مورايس الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه "ديكتاتور"، الخميس أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطابا لوالده يعد "محاولة للالتفاف" على الإجراءات المتخذة ضده.

لكنه أضاف أنه "بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة"، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي.

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دعم أمريكي لبولسنارو

انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعم والده.

وأعلن ترامب في يوليو/ تموز فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، مبررا الإجراء العقابي بوجود "حملة شعواء" ضد بولسونارو.

من جهته، وصف لولا تلك التصريحات بأنها "ابتزاز غير مقبول"، بينما أكد القاضي دي مورايس أن بولسونارو وأحد أبنائه – إدواردو بولسونارو، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة – يسعيان للتأثير على الرأي العام الأمريكي في محاولة للتدخل في مجريات القضاء البرازيلي وعرقلته.

وكانت واشنطن قد ردّت بإلغاء تأشيرات دخول عدد من القضاة البرازيليين، بينهم دي مورايس، على خلفية دورهم في القضية.

خسارة الإنتخابات واقتحام الكونغرس

تعود الملاحقات القضائية للرئيس السابق إلى عام 2023، فبعد فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات العامة البرازيلية لعام 2022، اقتحم أنصار بولسونارو في الثامن من يناير/ كانون الثاني الكونغرس البرازيلي وهاجموا مبنى المحكمة الفيدرالية العليا والقصر الرئاسي بلانالتو في تريس بوديريس في العاصمة برازيليا.

حينها، أدان بولسونارو نفسه المحتجين في تغريدة ونفى مسؤوليته.

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