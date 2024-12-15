الرئيس لولا يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة في الدماغ ويقول ها أنا أعود سليماً معافى لأعتني بالبرازيل

غادر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المستشفى هذا الأحد، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد الفريق الطبي للرئيس البرازيلي على سرعة تعافيه، حيث لم يكن من المتوقع خروجه من المستشفى قبل بداية الأسبوع المقبل.

وقالت الطبيبة آنا هيلينا جيرموغليو في مؤتمر صحفي: "نظراً لحالة المريض، ونظراً لسرعة تعافيه، والتي كانت إلى حد كبير فوق التوقعات، فقد سعدت أنا والفريق المعالج بخروج الرئيس من المستشفى".

وقد أدلى الرئيس بتصريح في الحدث الذي أقيم بمناسبة خروجه من المستشفى. وقال: "أنا سليم (...) أنا ذاهب إلى المنزل"، مؤكداً أنه "على قيد الحياة وسليم معافى وأكثر استعداداً للعمل ."

وكان لولا دا سيلفا قد خضع لعملية جراحية طارئة لتصريف تجلط دموي في الدماغ، ظهر بعد سقوطه في قصر ألفورادا، مقر إقامته الرسمي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"كنت أشعر بخفة في قدمي، وكانت عيناي حمراء وكنت أشعر بالنعاس الشديد. عندما ذهبت إلى الطبيب في الساعة السادسة مساءً، شاهدوا الأشعة المقطعية وخافوا. طلبوا مني المجيء على وجه السرعة إلى ساو باولو"، وأوضح الرئيس البرازيلي الذي أكد أنه كان خائفًا من الإجراء بأكمله. وقال لولا: "كنت خائفًا من حجم السوائل في رأسي".

وقد خضع الزعيم البرازيلي صباح الخميس لعملية في الرأس، وهي عملية تكميلية للعملية الأولى أجريت له من أجل منع حدوث نزيف داخل الجمجمة في المستقبل.

وعلى الرغم من الخروج المبكر من المستشفى، فمن المتوقع أن يبقى لولا في ساو باولو حتى يوم الخميس، حيث سيتم إجراء أشعة مقطعية جديدة لتقييم الحالة السريرية للسياسي البالغ من العمر 79 عاماً.

وسيتمكن بعد ذلك من العودة إلى برازيليا، مع توصيات طبية بضرورة الخلود إلى الراحة النسبية لمدة 15 يومًا تقريبًا، وبعد ذلك سيتمكن من استئناف عمله المعتاد. ومع ذلك، فقد أكد اختصاصي القلب روبرتو خليل أن الرئيس سيتعين عليه توخي الحذر خلال الشهر المقبل. وقال: "ستفرض عليه بعض القيود خلال الثلاثين يومًا القادمة، مثل النشاط البدني والسفر الدولي".

وكان الرئيس البرازيلي طيلة فترة مكوثه في المستشفى، قد أبقى شعبه والعالم على اطلاع على حالته الصحية، حيث نشر العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من المستشفى السوري اللبناني حيث كان يخضع للعلاج.

جاءت زيارة لولا الأخيرة إلى المستشفى في أعقاب تعرضه لحادث منزلي. فقد سقط الزعيم البرازيلي أرضا حين كان في بيته نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أصيب بنزيف دماغي صغير وكدمات في الرأس تطلبت خياطة جراحية.