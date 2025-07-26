حساب فارسي يُنسب للموساد: خامنئي يقضي معظم وقته نائماً أو تحت تأثير مواد مخدرة

زعم حساب يُعتقد أنه تابع لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، ويُدار باللغة الفارسية على منصة "إكس"، يوم الجمعة، أن المرشد الأعلى علي خامنئي "يقضي معظم وقته نائمًا أو في حالة تخدر جزئية جرّاء تعاطي مواد مخدرة".

وأوضح الحساب، الذي يدّعي أنه يمثل الموساد رسميًا باللغة الفارسية، رغم عدم تأكيد الجهاز الإسرائيلي لأي وقت مضى صلته به، أن "زعيمًا ينام نصف يومه ويقضي النصف الآخر تحت تأثير مواد مخدرة لا يمكنه قيادة دولة.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الحساب المذكور قدّم خلال الشهر الماضي سلسلة من التصريحات حول الوضع الداخلي في إيران، مع تركيز خاص على حالة خامنئي الصحية، وحثّ المستخدمين الإيرانيين على التواصل معه فقط عبر شبكات افتراضية خاصة (VPN) لدواعٍ أمنية.

وأشار التقرير إلى أن الحساب دخل في حملة ساخرة حول تعيين القائد الجديد للمقر المركزي لقوات "خاتم الأنبياء"، الجناح الهندسي لفيلق القدس في الحرس الثوري، بعد إعلان وكالة "تسنيم" الإيرانية أن النظام قرر عدم الكشف عن هوية القائد "لأسباب أمنية ووقائية".

وردًا على ذلك، أعلن الحساب الفارسي المُرتبط كما يزعم بالموساد أنه يمتلك معرفة باسم القائد، ودعا المتابعين الإيرانيين إلى تخمين هويته.

وفي تفاعل لافت، أشاد الحساب بمستخدم خمن اسم "علي عبد الله علي آبادي" ووصفه بـ"الفائز المحظوظ"، داعيًا إياه إلى "التواصل معنا بشكل خاص لاستلام جائزتك".