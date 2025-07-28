بعد خمسة أيام من القتال.. تايلاند وكمبوديا تتفقان في ماليزيا على وقف إطلاق النار

أعلنت كمبوديا وتايلاند اتفاقهما على "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين 28 تموز/يوليو، في مسعى لإنهاء أعنف نزاع بينهما منذ أكثر من عقد، بعد خمسة أيام من القتال العنيف الذي أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص.

وجاء الاتفاق بعد جهود وساطة قادتها ماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، للضغط على الجانبين للجلوس إلى طاولة الحوار. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا، معظمهم من المدنيين.

عقب محادثات استمرت أكثر من ساعتين في مقر إقامته الرسمي في بوتراجايا، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي كان محاطًا بقادة تايلاند وكمبوديا، إنه مستعد لإرسال فريق مراقبة لضمان تنفيذ الاتفاق.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي: "هذه خطوة أولى حيوية نحو خفض التصعيد واستعادة السلام والأمن"، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف أبدت التزامًا مشتركًا بالسلام".

نزاع حدودي مزمن

تشهد الجارتان في جنوب شرق آسيا نزاعًا طويل الأمد على الحدود، تفاقم منذ مقتل جندي كمبودي في اشتباك وقع أواخر أيار/مايو، ما أدى إلى حشد قوات على جانبي الحدود. وتصاعد التوتر إلى أزمة دبلوماسية شديدة دفعت الحكومة التايلاندية إلى شفا الانهيار.

وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء القتال الأسبوع الماضي، وسرعان ما نشرا المدفعية الثقيلة في عدة نقاط على امتداد الحدود البرية المشتركة التي يبلغ طولها 800 كيلومتر. وشنّت تايلاند غارات جوية مستخدمة مقاتلة من طراز إف-16.

وفي نهاية الأسبوع، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع قائدي البلدين، محذرًا من أنه لن يبرم أي اتفاقات تجارية معهما ما لم يوقفا القتال. ويواجه الطرفان بالفعل تعريفة جمركية مرتفعة بنسبة 36% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر سوق لصادراتهما.

رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت شكر نظيره التايلاندي بالإنابة، فيومثام ويتشاياشاي، على ما وصفه بـ"الدور الإيجابي"، معربًا عن تقديره الكبير لـ"الوساطة الحاسمة" التي قام بها ترامب، والدور "البنّاء" الذي أدّته الصين.

وقال هون مانيت: "اتفقنا على أن القتال سيتوقف فورًا"، معربًا عن ثقته بإمكانية استعادة الثقة بين الجانبين.

وأضاف: "الحلول التي اقترحها رئيس الوزراء الماليزي ستُهيئ الظروف لاستئناف النقاشات الثنائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي، وتشكيل أساس لتخفيف التوتر مستقبلًا".

وفي رد فعل على اتفاق وقف إطلاق النار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب "هو من أنجز ذلك"، مضيفة :"امنحوه جائزة نوبل للسلام".

تصعيد دبلوماسي وهجمات على المدنيين

انفجرت الأزمة الأسبوع الماضي حين استدعت تايلاند سفيرها في بنوم بنه وطردت السفير الكمبودي من بانكوك، بعد أن فقد جندي تايلاندي ساقه نتيجة انفجار لغم أرضي قالت بانكوك إن القوات الكمبودية زرعته مؤخرًا.

ونفت كمبوديا بشدة هذا الاتهام، إلى جانب اتهامات تايلندية باستهداف منشآت مدنية، منها مدارس ومستشفيات.

واتهم هون مانيت الأسبوع الماضي تايلاند بشن "عدوان عسكري متعمد وغير مبرر".

من جانبه، قال الزعيم التايلاندي فيومثام، الذي سبق أن أعرب عن شكوكه في نوايا كمبوديا، إن بانكوك وافقت على وقف إطلاق النار "بشرط أن يُنفذ بنجاح وبحسن نية من الجانبين".

وأضاف: "نتائج اليوم تعكس رغبة تايلاند في حل سلمي مع الحفاظ على سيادتنا وحماية حياة شعبنا"، موجّهًا شكره إلى ترامب وماليزيا.

معاناة المدنيين مستمرة

خلفت الاشتباكات أثرًا عميقًا في المجتمعات الحدودية. ففي إقليم سيساكيت التايلاندي، تحوّل أحد المنازل إلى كومة من الخشب المتناثر والعوارض الملتوية بعد إصابته بقذيفة كمبودية. انهار سقف المنزل، وتدلت النوافذ من إطاراتها، بينما تهاوت الأسلاك الكهربائية فوق الأنقاض.

وفي ظل استمرار دوي القصف المتقطع، بقيت المنازل والمتاجر مغلقة، وخلت الطرق من الحركة باستثناء عدد قليل من السيارات والعربات العسكرية.

في مركز إيواء يبعد نحو 40 كيلومترًا عن خطوط المواجهة، اصطف عشرات النازحين بهدوء لتناول وجبتهم المسائية. لعب بعض الأطفال مع الكلاب، بينما قام آخرون بكنس الأرضية المغبرة.

وقالت نونغ نغارمسري، البالغة من العمر 54 عامًا: "أريد العودة إلى أطفالي الذين بقوا هناك"، مضيفة: "أريدهم أن يتوقفوا عن إطلاق النار حتى أتمكن من العودة إلى منزلي".