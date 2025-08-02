عاصفة تغرق نيويورك: فيضانات في مترو الأنفاق وانقطاع كهرباء واسع

اضطر ركاب مترو الأنفاق في مدينة نيويورك إلى اجتياز مياه الفيضانات داخل محطة في شارع السابع بمنطقة مانهاتن، في مشهد دراماتيكي يعكس حدة العاصفة المطرية التي اجتاحت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الخميس.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى تشكل سيول في عدد من المناطق، دفعت عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز ومسؤولين محليين إلى دعوة السكان إلى تجنب استخدام الطرق، وحثّوا بشكل خاص سكان الشقق الواقعة في الطوابق السفلية على الانتقال فوراً إلى أماكن مرتفعة، مع توقع استمرار هطول الأمطار حتى بعد ظهر الجمعة.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأن مناطق متفرقة من نيويورك ونيوجيرسي شهدت تساقط ما يزيد على 3 بوصات (نحو 8 سنتيمترات) من المطر، بينما سُجل في جزء من وسط جزيرة لونغ آيلاند أكثر من 4 بوصات (10 سنتيمترات)، ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق.

وبحلول صباح الجمعة، عادت خدمات مترو الأنفاق وقطارات النقل بين المدن في منطقة نيويورك إلى العمل وفق الجداول الزمنية المعتادة، بعد أن تعطلت في بعض المحطات والمسارات نتيجة اجتياح مياه الفيضانات لها. كما أعلنت إدارة النقل في المدينة إعادة فتح الطرق والطرق السريعة التي كانت قد أُغلقت مؤقتاً يوم الخميس بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وفي قطاع الطيران، أُبلغ عن تأخيرات أو إلغاءات في بعض الرحلات الجوية صباح الجمعة في المطارات الرئيسية بمنطقتي نيويورك، وبوسطن، وواشنطن، وفقاً لبيانات خدمة تتبع الرحلات FlightAware، في حين ظلت غالبية الرحلات تعمل وفق المواعيد المقررة.

ولا تزال أثار العاصفة ظاهرة في مناطق واسعة من الساحل الشرقي، حيث استمر انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والمنشآت التجارية صباح الجمعة.

وبحسب موقع PowerOutage.us، تضررت نحو 5,000 عائلة في نيويورك، و3,800 في فرجينيا، و2,500 في ميريلاند، و2,500 في بنسلفانيا.